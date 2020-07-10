Kayıt
14:46 10 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Melbourne’daki Kovid-19 vakalarında rekor artış

    © REUTERS / STRINGER
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042430830_0:193:3070:1919_1200x675_80_0_0_732622ac4d3468394442c440f7236dd1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202007101042430764-melbournedaki-kovid-19-vakalarinda-rekor-artis-kaydedildi/

    Avustralya’nın Melbourne kentinde son 24 saatte tespit edilen 288 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 'salgının ortaya çıkışından bu yana kentte kaydedilen en yüksek sayı' olduğu açıklandı.

    Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı uygulanan eyaletin başkenti Melbourne’daki Kovid-19 vakalarındaki artış ve son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

    Melbourne’da son 24 saatte gerçekleştirilen testlerde 288 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını bildiren Andrews, bu rakamın virüsün ortaya çıkmasından bu yana hem Victoria’da hem de diğer eyaletlerde "1 günde kaydedilen en yüksek sayı" olduğunu söyledi.

    Avustralya’da eyaletler arasında 1 günde kaydedilen en yüksek Kovid-19 vakası, martta 212 kişinin hastalanmasıyla Yeni Güney Galler eyaletinde yaşanmıştı.

    Başbakan Andrews maske kullanılmasını istedi

    Eyaletteki durumun iyileşme öncesinde daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan ve vatandaşlara "maske kullanın" çağrısı yapan Andrews, "Bu bizim isteğimiz, zorunlu değil. Eğer yapabiliyorsanız sosyal mesafeyi koyamayacağınız zamanlarda maske takmanızı rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlere uyulmasının salgını durdurmakta çok önemli olduğunu vurgulayan Andrews, eyaletteki 1233 aktif vakadan, 12'si yoğun bakımda olmak üzere 47 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.

    • Kentte tecrit altına kalan sosyal konut apartmanında yaşayanların pencerelere astıkları afişler ve yazılar dikkat çekti. Sakinlerden biri, yalnızlığını anlatmak için Umutsuzca 'kötü bir kadına' ihtiyacım var!” cümlesinin yazılı olduğu bir pankart astı.
      Kentte tecrit altına kalan sosyal konut apartmanında yaşayanların pencerelere astıkları afişler ve yazılar dikkat çekti. Sakinlerden biri, yalnızlığını anlatmak için "Umutsuzca 'kötü bir kadına' ihtiyacım var!” cümlesinin yazılı olduğu bir pankart astı.
      © REUTERS /
    • Başka bir kişinin Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews'u kasdederek ve ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'a atıfta bulunarak, İmdat. Diktatör Dan, nefes alamıyorum diye yazdı.
      Başka bir kişinin Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews'u kasdederek ve ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'a atıfta bulunarak, " İmdat. Diktatör Dan, nefes alamıyorum" diye yazdı.
      © REUTERS / STRINGER
    • Başka bir kişinin telefonla konuşurken pencereden dışarı bakması da dikkat çeken görüntülerden biri oldu.
      Başka bir kişinin telefonla konuşurken pencereden dışarı bakması da dikkat çeken görüntülerden biri oldu.
      © REUTERS /
    • Tecritte kalan tek apartmanın karşsında asılan bir dayanışma afişi.
      Tecritte kalan tek apartmanın karşsında asılan bir dayanışma afişi.
      © REUTERS /
    • Virüsün yayıldığı tespit edildikten sonra yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Melbourne'ın Flemington ve North Melbourne semtlerindeki toplu konutlar ani kararla karantinaya alınmıştı. 9 apartmandan oluşan toplu konutlarda yapılan testlerin ardından sadece bir tane apartman tecrit altında kamıştı.
      Virüsün yayıldığı tespit edildikten sonra yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Melbourne'ın Flemington ve North Melbourne semtlerindeki toplu konutlar ani kararla karantinaya alınmıştı. 9 apartmandan oluşan toplu konutlarda yapılan testlerin ardından sadece bir tane apartman tecrit altında kamıştı.
      STRINGER
    1 / 5
    © REUTERS /
    Kentte tecrit altına kalan sosyal konut apartmanında yaşayanların pencerelere astıkları afişler ve yazılar dikkat çekti. Sakinlerden biri, yalnızlığını anlatmak için "Umutsuzca 'kötü bir kadına' ihtiyacım var!” cümlesinin yazılı olduğu bir pankart astı.

    Doğum günü partisine 26 bin dolar ceza

    Melbourne’da paket servis yapan bir restorandan akşam saatlerinde 20 kişilik yemek siparişi yapıldığı ihbarını değerlendiren ve plakası verilen aracın kayıtlı bulunduğu adrese operasyon yapan Victoria polisi, 16 kişinin kentteki yasakları ihlal ederek doğum günü partisi yaptığını tespit etti.

    Kovid-19 nedeniyle yürüklükteki yasalar uyarınca partidekilere toplam 26 bin dolar (yaklaşık 123 bin TL) ceza kesildiğini belirten Victoria Emniyet Müdürü Shane Patton, "Çok pahalı bir gece oldu. Doğum günü partisinin onlara maliyeti 26 bin dolar" dedi.

    'Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım hizmeti almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak' haricinde sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu Melbourne’da kuralları ihlal edenlere, kişi başına 1652 Avustralya doları para cezası veriliyor.

    6 hafta boyunca kapalı kalacak

    Yasaklar kapsamında marketler, berberler ve kuaförlerin açık kalacağı kentte kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek.

    Kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler, tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan 6 hafta boyunca kapalı kalacak.

    Kovid-19 nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüse rastlanan 9 bin 377 kişiden 7 bin 575'i iyileşti.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Melbourne, Avustralya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sırbistan'da son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.
    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle protesto gösterileriyle sarsılan Sırbistan’dan kareler
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet