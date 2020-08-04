Çin’den ABD’nin TikTok’u kapatma tehdidine yanıt: Pandora'nın kutusunu açmaya değmez

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wen Bing, ABD’nin böyle “hatalı mantığa” uyması durumunda, ulusal güvenlik bahanesiyle her bir Amerikan şirketine karşı benzer tedbirlerin alınabileceğini belirterek, “Pandora’nın kutusunu açmaya değmez, aksi takdirde bu acı sonuçlar doğurur” dedi.

Washington’a, uluslararası topluluğunun sesine kulak vererek ekonomik sorunlara politik boyut kazandırmama çağrısında bulunan Wang, ABD yönetiminden şirketlere açık ve özgür yatırım ve iş ortamlarını sağlamayı talep etti.

Microsoft, 3 Ağustos Pazartesi günü, Çinli ‘ByteDance’ şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almaya hazır olduğunu açıklamıştı. Görüşmelerin başarılı olması durumunda TikTok’un Amerikalı kullanıcılarının verileri ABD’de depolanacak.

Gayri resmi bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in bu ülkedeki sosyal medyayı kontrol etme şansına sahip olmaması için ‘ByteDance’ şirketini TikTok’taki hissesinden vazgeçirme niyetinde. Çin tarafının anlaşmayı reddetmesi durumunda Trump, TikTok’u yasaklamayı planlıyor.