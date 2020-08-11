Kırgızistan’ın güneyinde şarbon paniği: Bir köy karantina altına alındı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin şarbon şüphesiyle Oş Bölge Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, hastaların birine şarbon tanısı konulduğu ifade edildi. Ayrıca, hastaneye kaldırılan kişilerin doktorların gözetiminde tedavi gördüğü ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Laboratuvar testleri için tüm hastalardan alınan numunelerin Oş İl Veba ile Mücadele Bölümüne teslim edildiğinin aktarıldığı açıklamada ayrıca, veterinerlik servisiyle ortaklaşa olarak sığırın kesildiği yerden de toprak örnekleri alındığı kaydedildi.

Açıklamada inceleme sırasında 25 Temmuz'da yapılan sığırın kesimine 9 kişinin katıldığı belirtildi. Burada kesilen etin Toguz Bulak, Taldık, Kızıl Bayrak ve Beş Moynok köylerinde yaşayan 285 kişiye dağıtıldığı, şarbon olduğu bildirilen hayvanın etini yiyen kişilerin tıbbi gözetim altında olduğu aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde ise şarbon hastalığının tespit edildiği Oş bölgesine bağlı Kara Suu ilçesindeki Toguz Bulak köyünün dezenfekte edildiği, hayvanlara aşı yapıldığı ve köyün güvenlik için karantinaya alındığı ifade edildi. Bölgede şarbonun önüne geçilmesi için bir operasyonel karargah oluşturulurken, halk arasında şarbonu önlemek için sıhhi ve eğitici çalışmalar yapılıyor.