Trump'ın ABD'yi Kovid-19 konusunda Yeni Zelanda'yla kıyaslaması, Ardern'i kızdırdı

Koronavirüs salgınındaki kötü yönetimiyle tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, virüse karşı en başarılı mücadeleyi veren ülkelerden Yeni Zelanda ile kendi ülkesini kıyasladı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Trump'ın sözlerine "Açıkça yanlış" diyerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsüyle mücadelede örnek gösterilen Yeni Zelanda’daki son vaka artışlarını kendi ülkesiyle karşılaştırmaya kalkışınca tepki çekti.

Trump: Bana bir şey gösterilmek isteniyordu

Gazete Duvar’ın haberine göre Trump, seçim kampanyası için gittiği Minnesota’da, koronavirüs salgınını kötü yönettiğine dair eleştirileri Yeni Zelanda üzerinden savuşturmaya çalıştı. ABD Başkanı, vakaların 102 gün boyunca sıfırlandığı, çok az sayıda yeni pozitif çıkınca ülkenin en büyük kenti Auckland’ı karantinaya alan Yeni Zelanda hakkında şöyle dedi:

“Yeni Zelanda’da neler olduğunu görüyor musunuz? Virüsü yendikleri haberi her yerdeydi çünkü bana bir şey gösterilmek isteniyordu. Sorun şu ki, Yeni Zelanda’da büyük bir artış var, çok korkunç. Biz bunu istemeyiz.”

Watch as Donald Trump mocks NZ's Covid-19 response after new outbreak - 'It's terrible, we don't want that'. More -https://t.co/uSSmbera9t pic.twitter.com/DzClmsrtrk — 1 NEWS (@1NewsNZ) August 18, 2020

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Ardern: Açıkça yanlış

Trump’ın bu sözleri, Ardern’in sert tepkisini çekti. Yeni Zelanda bir önceki gün dokuz, son bir günde ise 13 vaka görülmüş, ABD ise yaklaşık 42 bin yeni vaka açıklamıştı.

Ardern de bu duruma dikkat çekerek Trump’ın sözlerinin ‘açıkça yanlış’ olduğunu söyledi. Ardern “Dünyada Kovid’i ve yayılmasını takip eden herhangi bir kişi, Yeni Zelanda’da bir günde görülen dokuz vakayla ABD’de görülen on binlerce vakanın kıyaslanamayacağını kolayca görebilir” dedi.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern hit back against Pres. Trump for saying her country is experiencing a "big surge" in COVID-19, calling the remarks "patently wrong." https://t.co/dYDAyEYmM9 pic.twitter.com/ctSEAFhwA4 — ABC News (@ABC) August 18, 2020

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Yeni Zelanda’da şu ana dek 1293 vaka, 22 ölüm görüldü. ABD’de ise 5.2 milyon vaka varken, 170 bin kişi virüs nedeniyle öldü.