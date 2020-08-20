Çin medyası, Vuhan'daki tepki çeken havuz partisini savundu: Sıkı tedbirlerin olumlu geri dönüşleri

Koronavirüsün çıkış noktası olarak bilinen Vuhan'da düzenlenen havuz partisi dünya çapında gündem olmuştu. Çin medyası ise, partiye yöneltilen eleştirileri kötü niyetli olarak nitelendirdi ve "Sıkı önleyici tedbirlerin geri dönüşü olduğunu hatırlatan bir not" ifadelerine yer verildi.

Çin medyası, bu hafta yayınlanan ve dünya çapında tartışmalara konu olan Vuhan'daki havız partisini savundu.

Yayınlanan fotoğraflarda, koronavirüsün çıkış noktası olarak bilinen Vuhan'da düzenlenen bir havuz partisinde çok sayıda insanın eğlendiği ve sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı görülmüştü.

Tepkiyle karşılanan bu fotoğrafları batı basınında 'Çin'in büyük partisi: Bedelini dünyanın geri kalanı öderken hayat Vuhan'da hayat bir kumsaldır' gibi başlıklarla servis edildi.

Sosyal medyada da, Vuhan'da düzenlenen parti 'virüs sanki hiç yaşanmamış gibi parti veriyorlar' diyerek eleştirilmişti.

Ancak, söz konusu etkiniliği virüs tamamen atlatıldığı için savunanlar da oldu.

'Vuhan artık turist akışını memnuniyetle karşılıyor'

​Çin yönetimine yakınlığıyla bilinen Global Times da, konuyu yorumladığı dünkü sayısında parti nedeniyle gelen eleştirileri "Vuhan artık turist akışını memnuniyetle karşılıyor ve ekonomisi canlanıyor, yerel halk sadece şehrin normale döndüğünün bir işareti olarak değil, aynı zamanda virüsle boğuşan ülkelere katı önleyici tedbirlerin olumlu geri dönüşleri olduğunu hatırlatması gerektiğine inanıyor" ifadeleriyle yanıtlamıştı.

11 milyonluk nüfusu bulunan Vuhan, koronavirüsün resmen ilk tespit edildiği yer olmasıyla son bir yılda dünya çapında tanınan bir şehir haline geldi. Çin yönetimi ise, salgının başlamasından itibaren katı sokağa çıkma yasakları gibi önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardı. Öte yandan, Vuhan'ın sert karantina önlemleri, 'Kendi vatandaşını hapsettiği' iddiasıyla batı basını tarafından yine eleştirilmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, Wuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaleti, Çin'in bildirilen 89 bin 500 vakasında 68 binden fazla enfeksiyona ve rapor edilen 4 bin 706 ölümden 4 bin 512'sinin yaşandığı bir bölge.