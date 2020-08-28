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    Güney Kore: Salgının yayılmasından sorumlu olan tarikat, kan bağışıyla kendini affettirmeye çalışıyor

    © AFP 2020 / JUNG YEON-JE
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (308)
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    Güney Kore’de, salgının yayılmasından sorumlu tutulan ‘Shincheonji Kilisesi' adlı tarikat, ‘günahlarından arınmak’ için bu kez de virüs araştırmaları için kan bağışlıyor.

    Salgın ilk patlak verdiğinde Çin’den sonra en çok etkilenen ülke olan Güney Kore’de, koronavirüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendirilen Shincheonji Kilisesi, ‘kefaretini’ bilime hizmet ederek ödemeye çalışıyor.

    Çoğunlukla tarikat olarak adlandırılan kilisenin, virüsten kurtulmayı başaran yaklaşık 200 üyesi, yapılacak araştırmalar için kan bağışında bulundu. Bağış işlemleri ‘Shincheonji salgınının’ merkezi olarak görülen Daegu kentinde gerçekleşti.

    Bir haftalık bir süreçte, binden fazla tarikat mensubunun daha bağış yapacağı belirtildi.

    'Kefaretinizi İsa’nın kanıyla ödeyin'

    Tarikat, bir de yazılı açıklama yaparak, yol açtıkları endişe ve üzüntü nedeniyle Kore halkından özür dilediklerini belirtti. Açıklamada, tarikat lideri Lee Man-hee’nin bağış için cesaret verdiği ve müritlerine ‘günahlarının kefaretini İsa’nın kanıyla ödeme’ çağrısında bulunduğu kaydedildi.

    © AFP 2020 / JUNG YEON-JE
    Bir haftalık bir süreçte, binden fazla Shincheonji mensubunun daha bağış yapacağı belirtildi.

    Bilim insanları, iyileşen koronavirüs hastalarından alınan kandaki plazma sıvısında bulunan antikorların potansiyel bir tedavi yöntemi olduğunu savunuyor. Dolayısıyla en fazla bulaş vakasının görüldüğü tarikat, bağış için elverişli sayılıyor. En az 5 bin tarikat mensubunun hastalığa yakalandığı düşünülüyor.

    Shincheonji Kilisesi’nin üyesi olan ve '31. hasta' diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın, Güney Kore’deki koronavirüs salgınının kaynağı olarak gösteriliyordu. Daegu kentinde yaşayan kadına 10 Şubat’ta teşhis konulmuş, kadının en az dört tarikat ayinine katıldığı saptanmıştı.

    Diz çökerek özür diledi, gözaltına alınmayı engelleyemedi

    Müritleri tarafından ‘Mesih’ ilan edilen tarikat lideri Lee Man-hee, salgını başlangıçta ‘Shincheonji Kilisesi'nin hızla büyümesini engellemeye, kaydettiği ilerlemeyi yok etmeye yönelik şeytan işi’ olarak nitelemişti. Ancak daha sonra diz çökerek özür dilemişti.

    Lee, bu ayın başlarında ‘hükümetin salgını kontrol altına alma çabalarını engellediği’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

    Tarikatın 260 binden fazla müridi olduğu belirtiliyor.

    Güney Kore’de son iki haftadır yeni vakalar, üç basamaklı sayılarla ifade ediliyor. Bugün tespit edilen 371 yeni vakayla toplam sayı 19 bini geçti. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 316 oldu.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (308)
    Etiketler:
    plazma, Plazma tedavisi, Koronavirüs, Salgın, Kan bağışı, Tarikat, Shincheonji Kilisesi, Güney Kore, Lee Man-hee
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