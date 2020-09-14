Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin başkanlığına Suga seçildi

Japonya’da Şinzo Abe’nin sağlık sorunlarıyla nedeniyle istifa etmesi üzerine Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği ve başbakanlık için başlayan yarışta, Yoşihide Suga beklendiği üzere ipi göğüsledi.

Abe’nin ‘sağ kolu’ olarak tanımlanan Suga, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Fumio Kişida ile eski Savunma Bakanı ve LDP eski Genel Sekreteri Şigeru İşiba, LDP lideri olmak için yarıştı.

71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçildi.

Parti içi 393 milletvekilinin oylardan Suga’ya 288, Kişida'ya 79 ve İşiba'ya 26 oy giderken, LDP’nin her 47 eyalet temsilciliğinden 3’er oyun dahil edildiği toplam 141 oy, Suga’ya 89, İşiba'ya 42 ve Kişida’ya 10 şeklinde dağılım gösterdi.

Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olağanüstü oturumda Suga'nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor.

Aralık 2012’den bu yana Başbakanlık Ofisinin (Kantei) başında Kabine Baş Sekreterliği görevini sürdüren Suga, selefi Abe’nin liberal ‘Abenomics’ ekonomi politikalarını sürdüreceğini vurguluyordu. Suga ayrıca ABD-Japonya güvenlik ittifakına odaklanan diplomatik bir çizgi izleyeceğini belirtiyordu.