Abe’nin sağ kolu başbakanlık için adaylığını açıkladı

Şinzo Abe’nin beklenmedik istifasının ardından, sağ kolu olarak tanınan Yoşihide Suga boşalan başbakanlık koltuğu için resmen aday oldu. Suga'nın yarışın ‘en güçlü adayı’ olacağı tahmin ediliyor.

Japonya’da görevinden istifa eden Şinzo Abe yerine başbakanlık koltuğu için Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga adaylığını açıkladı.

Suga, düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) liderliğine ve Japonya başbakanlığa resmen aday olduğunu duyurdu.

Liberal ‘Abenomics’ ekonomi politikalarını sürdüreceğini kaydeden Suga, Kuzey Kore ile mevcut ‘alıkonulanlar sorununun’ çözülmesi için tüm çabasını göstereceğini belirtti.

Abe'nin sağ kolu olarak tanınan 71 yaşındaki Suga, Aralık 2012’den bu yana Başbakanlık Ofisinin (Kantei) başında Kabine Baş Sekreterliği görevini sürdürüyor.

Her gruptan destek aldı

Parti içinde herhangi bir fraksiyona dahil olmayan ve her grubun destekleyebileceği bir siyasi geçmişe sahip olan Suga'nın yarışınolacağı belirtiliyor.

LDP’de 98 milletvekilinden oluşan eski Genel Sekreter Hiroyuki Hosoda grubu ile 54 milletvekilinden oluşan Maliye Bakanı Aso grubu, yarışta Suga’yı desteklemeye karar verdi.

Öte yandan Kyodo ajansına göre, LDP Genel Sekreteri Toşihiro Nikai'nin liderliğini yürüttüğü ve 47 milletvekilinin yer aldığı fraksiyon da Suga’yı destekleyecek.

Suga'nın, eski bakanlardan Wataru Takeshita'nın 54 milletvekilinden ve Nobuteru İşihara'nın 11 milletvekilinden oluşan fraksiyonlarının da desteğini alması bekleniyor.

Yeni lider 14 Eylül’de belirlenecek

Şimdiye dek LDP Siyasi İşler Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Fumio Kişida ile eski Savunma Bakanı Şigeru İşiba liderlik yarışında yer alacaklarını açıkladı.

Muhtemel adaylıkları beklenen Sağlık Bakanı Şinciro Koizumi ile Savunma Bakanı Taro Kono, yarışa dahil olmayacaklarını duyurdu.

Haftaya salı başlayacak parti içi yarışta yeni lider, sadece milletvekilleriyle ülke genelindeki 47 eyaletten 3'er LDP delegesinin oy kullanacağı 14 Eylül’deki seçimde belirlenecek.

Partinin yeni lideri, LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül’de düzenlenecek olağanüstü oturumda Japonya’nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.