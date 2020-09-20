Kayıt
15:00 20 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Bangkok'taki Büyük Saray yakınında Kral Sahası denilen alana Halk bu ülkenin krala değil, halka ait olduğuna dair niyetini beyan etmiştir yazan plaketi yerleştiren Taylandlı öğrenciler

    Tayland'da monarşi karşıtı protestolar: Saray yakınına 'Bu ülke krala değil, halka aittir' yazılı plaket yerleştirildi

    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 107
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042882103_0:276:3150:2048_1200x675_80_0_0_21071e41d67815d078ce9a3b6fd4b425.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202009201042882158-taylandda-monarsi-karsiti-protestolar-saray-yakinindaki-alana-bu-ulke-krala-degil-halka-aittir/

    Güneydoğu Asya'nın kraliyet destekli askeri darbeler ülkesi Tayland'da temmuzdan beri düzenlenen monarşi karşıtı protestolarda bir dönüm noktası yaşandı. Kral Maha Vajiralongkorn'a meydan okuyan protestocular, Bangkok'taki Büyük Saray yakınına "Bu ülke halka aittir" yazılı plaket yerleştirdi.

    Monarşiye en ufak eleştirinin bile ağır hapisle cezalandırıldığı Tayland'da monarşiye dayalı siyasi sistemin değişmesi için temmuzdan beri süren protestoların en büyüğü haftasonunda düzenlendi. Cumartesi sokağa dökülen öğrencilerin başını çektiği binlerce protestocu, bu sabah Bangkok'taki Büyük Saray yakınında Kral Sahası denilen alanın zeminine 20 Eylül 2020 tarihli anı plaketi yerleştirdi.

    'Kahrolsun feodalizm, yaşasın halk'

    Sembolik plakette "Halk bu ülkenin krala değil, halka ait olduğuna dair niyetini beyan etmiştir" yazısı yer aldı. 

    Eylemi düzenleyenler, bu plaketin 1930'larda mutlak monarşinin sona ermesinin anısına konulan ama 2017'de ortadan kaybolan plaketi ikame ettiğini belirtti. 

    'Halk Plaketi'nin yerleştirilmesi sırasında tezahüratlar yükselirken "Kahrolsun feodalizm, yaşasın halk" sloganı atıldı. 

    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta öğrenci liderleri, Büyük Saray yakınındaki Kral Sahası denilen alanın zeminine 20 Eylül 2020 tarihli bir anı plaketini kendi elleriyle yerleştirdi.
    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta öğrenci liderleri, Büyük Saray yakınındaki Kral Sahası denilen alanın zeminine 20 Eylül 2020 tarihli bir anı plaketini kendi elleriyle yerleştirdi.

    Polis şiddete başvurmadı

    Polis eyleme müdahale etmediğinden şiddet olayları meydana gelmedi. Reuters'e konuşan hükümet sözcüsü, polisin protestoculara karşı şiddet kullanmayacağını söyledi. 

    Protestocuların hükümet binalarına yürüyüşü ise bariyerlerin önünde silahsız polislerin set oluşturması yoluyla engellendi.

    'En büyük zafer'

    Bunun üzerine yön değiştiren yürüyüşçüler, Kraliyet Muhafızları polisinin monarşi reformu taleplerini içeren mektubu emniyet müdürlüğüne iletmeyi kabul ettiğini duyurdu. 

    Protesto liderlerinden Parit 'Penguen' Chiwarak "Bu iki gündeki en büyük zaferimiz, bizim gibi sıradan insanların kraliyete mektup gönderebileceğini göstermektir" dedi. 

    Cuntacı hükümetin istifasını talep ediyorlar

    Protestocular aynı zamanda 2014 askeri darbesini yönetip geçen yıl tartışmalı seçimlerle başbakanlık koltuğuna yerleşen Prayuth Chan-ocha'nın istifasını da istiyor.

    Demokrasi yanlısı partinin kapatılmasıyla başladı

    Tarihi darbe, siyasi kriz ve protestolarla iç içe geçen Tayland'da bu yılki ilk protesto dalgası, şubat ayında demokrasi yanlısı bir muhalefet partisinin yargı kararıyla kapatılmasıyla başladı. 

    Kapatılan Geleceğe Doğru İleri Partisi özellikle gençler ve ilk kez oy kullanan seçmenler arasında popülerdi, askeri cuntanın kazandığı Mart 2019 genel seçimlerinde üçüncü gelme başarısını göstermişti. 

    Kayıp muhalif vakası

    İkinci dalga, haziranda demokrasi aktivisti Wanchalearm Satsaksit'in 2014 askeri darbesinin ardından sürgün olarak yaşadığı Kamboçya'da kaybolması üzerine başladı. Protestocular, hala akıbeti meçhul Wanchalearm Satsaksit'in Tayland devleti tarafından kaçırıldığı görüşünde. 

    Monarşi reformu talep eden 10 maddeli bildiri

    Temmuzda başlayan üçüncü dalga, eski askeri cunta lideri Chan-ocha'nın başbakanlığındaki hükümetin istifasını, anayasanın yeniden yazılmasını, muhaliflere yönelik baskının son bulmasını talep ediyor. Üçüncü dalgada ilk dönüm noktası, geçen ay bir mitingde monarşi reformu talep eden 10 maddeli bir bildirinin okunması oldu. 

    Manifestoyu okuyan kadın aktivist Panusaya Sithijirawattanakul, niyetlerinin monarşiyi yok etmek değil, ama modernleştirerek topluma uyarlamak olduğunu söyledi.

    Ancak Panusaya Sithijirawattanakul ile arkadaşları, 'millete karşı nefreti körüklemekle' suçlandı.

    19 anayasanın hepsinin birinci maddesi

    Tayland'ın modern zamanlardaki 19 anayasasının hepsinin birinci maddesinde "Kral saygıdeğer bir ibadet pozisyonunda tahta çıkarılacaktır" ve "hiç kimse Kral'ı herhangi bir suçlama veya eyleme maruz bırakamaz" diyor.

    Bu hükümler, ceza kanunun 112. maddesiyle destekleniyor. 'Hükümdara karşı ihanet yasası' olarak bilinen madde, kraliyet ailesini eleştiren herkesi gizli yargılamalara ve uzun hapis cezalarına tabi tutuyor.

    Etiketler:
    Öğrenciler, gençler, Protestocu, Protesto, Monarşi, Halk, plaket, Plaka, Saray, Bangkok, Kral Maha Vajiralongkorn, Tayland
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkan Sarı, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 bin yıl aradan sonra Zeugma'da ilk kez nikah kıyıldığını söyledi.
    Zeugma Antik Kenti’nde 2 bin yıl aradan sonra ilk nikah
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    BAE, Bahreyn ve İsrail: Barış mı, yoksa bölünme anlaşması mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet