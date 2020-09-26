Japonya'nın yeni Başbakanı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'ön koşul olmaksızın' görüşmeye hazırım

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda video konferans üzerinden yaptığı konuşmada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'herhangi bir ön koşul olmaksızın' görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

BM Genel Kurulu'nda video konferans üzerinden mesajını paylaşan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, "Japonya'nın yeni Başbakanı olarak, Başkan Kim Jong-un ile herhangi bir ön koşul olmaksızın görüşmeye hazırım" dedi.

'Japonya ile Kuzey Kore arasında yapıcı bir ilişkinin yalnızca iki ülke çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgesel barışa ve istikrara büyük katkı sağlayacağını' belirten Japon Başbakan, iki ülke arasındaki Pyongyang Deklarasyonu'na işaret ederek ülkesinin Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmek istediğini dile getirdi.

Suga, endişe yaratan kaçırılma, nükleer ve füze saldırıları gibi konuları kapsayıcı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini belirtti.

Japonya'daki Liberal Demokrat Parti yöneticilerinden Yoshihide Suga'nın, sağlık sorunları sebebiyle görevi bırakan Şinzo Abe'nin yerine başbakanlık koltuğuna geçtiği geçen hafta duyurulmuştu.

Şinzo Abe de daha önce Kuzey Kore lideri ile görüşmekten yana olduğunu belirtmiş ancak konuya dair bir ilerleme kaydedilememişti.