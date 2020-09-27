Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın imha edilen askeri araçlarının görüntülerini yayınladı

Bakanlığın YouTube kanalından yayınlanan videolarda iddiaya göre Ermenistan’a ait askeri araçlar imha edilirken görüntüleniyor.

Videoların açıklama kısmında ise, “Azerbaycan Ordusu birliklerinin cephenin muhtelif yönlerinde karşı saldırısı neticesinde Ermeni ordusuna ait çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat imha edildi” ifadelerine yer verildi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.