Hindistan'da toplu tecavüz kurbanının ailesinden polise suçlama: Rızamız olmadan cesedi yaktılar

Hindistan’da infiale neden olan toplu tecavüz olayında, kurbanın ailesi, polisi kendilerinden izin almadan kızın cesedini yakmakla suçladı. Kurbanın kardeşi, "Bizden, annemle babamdan izin almadan cesedi götürüp yaktılar. Onu son bir kez göremedik bile" dedi.

Hindistan'da üst kasta mensup bir grubun tecavüzüne uğradıktan sonra ağır yaralanan ve hastanede hayatta kalma mücadelesini kaybeden 19 yaşındaki genç kızın cesedinin, ailesinin rızası olmadan yakıldığı belirtildi.

Kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitlere mensup olan kızın ailesi, polisten şikayetçi oldu.

Ceset yakılma işlemini uzaktan izleyen gazeteci Abhishek Mathur, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, polisin aile ve basını ölülerin yakıldığı yerden uzak tuttuğunu söyledi.

Kurbanın kardeşi: Hemen yakmamız için baskı yaptılar

İlk başta cesedin gece yarısında köye getirildiğini belirten kurbanın erkek kardeşi, polisin cesedin hemen yakılması için kendilerine baskı yaptığını belirterek, "Reddettiğimizde cesedi bir ambulansa götürüp yaktılar" diye konuştu.

Polisin kendilerine kaba davrandığını da ifade eden kardeş, "Bizden, annemle babamdan izin almadan cesedi götürüp yaktılar. Onu son bir kez göremedik bile" diye vurguladı.

‘Ailedeki kadınları da dövdüler’

Cesedi görmek için protestolarda bulunan bazı aile üyelerinin polis tarafından dövüldüğünü de belirten kardeş, "Hatta aildeeki kadınlar da dövüldü" diye ekledi.

Ancak bölgenin üst düzey bir yetkilisi, aile rızasının alındığını söyleyerek iddiaları yalanlanırken, gazeteci Mathuri kızın annesinin son veda töreninden önce cesedi eve götürmek istediğini, ancak bu talebinin reddedildiğini anlattı: "Polis protestoları durdurmak, medya ve aileyi yakılma işleminin yapıldığı yerden uzak tutmak için insan zinciri oluşturdu."

Polisten henüz resmi bir açıklama yok

Aktivistler, polisin bu ‘insanlık dışı kararı’ niye aldıklarını açıklamasının gerektiğini savunuyor. Polis ise henüz herhangi resmi bir açıklama yapmadı.

Genç kız, 14 Eylül'de Uttar Pradeş eyaletinde 4 erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra ağır yaralanmıştı. Delhi'deki bir hastaneye kaldırılan genç kız 2 hafta sonra hayatını kaybederken, 4 zanlı tutuklanmıştı.

Tepkilere neden olmuştu

Olay, Hindistan'da büyük tepkiyle karşılanmış, sosyal medyada adalet çağrıları yapılmıştı.

Hindistan'da sosyal tabakalaşmanın bir formu olan kast sistemi her ne kadar anayasada yasaklanmış olsa da 1 milyar 353 milyonluk ülkede nüfusun yüzde 65.97'si kırsal bölgelerde yaşıyor ve söz konusu bölgelerde bu gelenek sürdürülüyor.

Dalitler ülkede ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor. Dalitlerin nüfusunun ülkede 200 milyonun üzerinde olduğu sanılıyor.

Hindistan benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor

Tecavüz hadiseleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan’da söz konusu olaylara yönelik kitlesel eylemler düzenleniyor.