Aliyev: Çatışmanın sona ermesi için tek şart Ermenistan ordusunun Karabağ’dan çekilmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'dan çekilmesinin silahlı çatışmanın sona ermesinin tek şartı olduğunu, Ermeni yetkililerin bu şartı yerine getirmeleri halinde çatışmaların da duracağını ifade etti.

İhtilafın çözümüne yönelik müzakerelerin sonuç vermediğini ve diyalog çağrılarına gerek olmadığını söyleyen Aliyev, ‘Ermenistan’ın işgalci politikasından vazgeçmesi gerektiğini’ vurguladı.

Aliyev, “Ermenistan Başbakanı bize şartlar koyuyor, yedi şart koydu. Kısa bir süre önce bu koşulları reddettiğimizi söyledim. Bizim tek bir şartımız var, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri kayıtsız şartsız, eksiksiz olarak ve derhal topraklarımızdan çekilmeli. Bu şart hala geçerli ve eğer Ermenistan hükümeti bunu yerine getirirse atışmalar durur” ifadelerini kullandı.

Bakü’nün ‘barış ve ihtilafın çözümünü istediğini’ söyleyen Aliyev, Azerbaycan’ın ‘toprak bütünlüğünü geri kazanacağına’ söz verdi, ancak aynı zamanda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin komuta merkezine Ermenistan'ın sivil halkına karşı herhangi bir eylemde bulunmama talimatı verdiğini vurguladı.

‘Ülkenin toprak bütünlüğünü geri kazanmaya kararlıyız’

Aliyev, Karabağ’ı Azerbaycan topraklarına yeniden katmaya kararlı olduğunu belirtti.

Başkent Bakü’de Pakistan’ın yeni Büyükelçisi ile bir araya gelen Aliyev, Dağlık Karabağ ile ilgili konuları da dile getirdi.

Azeri lider, “Eğer uluslararası toplum Ermenistan’ın çılgın diktatörünü durduramıyorsa bunu Azerbaycan yapar. Azerbaycan onları durdurur, yerlerinin neresi olduğunu gösterir ve kendi toprak bütünlüğünü geri kazanır” diye konuştu.

Uluslararası toplumun Ermenistan’ın Karabağ'daki politikasına çok toleranslı davrandığını söyleyen Aliyev, müzakereleri yürütmekle yetkili Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun arabulucu ülkelerinin (Rusya, Fransa, ABD) uzun yıllar somut sonuçlara varamadıklarını ifade etti:

“Ermenistan onların açıklamalarını kale almıyor. AGİT Minsk Grubu eş başkanlık eden ülke liderleri, statükonun kabul edilemez olduğunu defalarca açıkladı. Ermenistan bu açıklamalara yanıt vermeyerek bu üç ülkeye saygısızlık gösteriyor. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından derhal çekilmesini talep eden dört Birleşmiş Milletler (BM) kararı var. Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bu kararlara yanıt vermedi, Savunma Bakanı ise Ermenistan'ın yeni topraklar için Azerbaycan'a yeni bir savaş açacaklarını açıklıyor.”

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Dağlık Karabağ yönetiminin müzakerelere katılması önerisinin Azerbaycan için kabul edilmez olduğunu bir kez daha vurgulayan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'ın kukla rejimiyle müzakere etmesi gerektiğini söylüyor, bu onaylanan müzakere formatını değiştirme girişimidir. İşgal edilen topraklara Lübnanlı Ermeniler yasadışı olarak yerleştiriliyor, işgal edilen topraklarımızda askeri tatbikatlar ve törenler ypılıyor. Buna katlanmak niyetinde değiliz.”

Aliyev ayrıca Pakistan’a, Karabağ meselesinde sürekli olarak Azerbaycan’a verdiği destek için teşekkürlerini iletti.