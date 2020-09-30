Kayıt
17:14 30 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

    Aliyev: Çatışmanın sona ermesi için tek şart Ermenistan ordusunun Karabağ’dan çekilmesi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 253
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042924444_0:86:1799:1098_1200x675_80_0_0_58221a9dd84917755421fb1aa6bad83a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202009301042943851-aliyev-catismanin-sona-ermesi-icin-tek-sart-ermenistan-ordusunun-karabagdan-cekilmesi/

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'dan çekilmesinin silahlı çatışmanın sona ermesinin tek şartı olduğunu belirtti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'dan çekilmesinin silahlı çatışmanın sona ermesinin tek şartı olduğunu, Ermeni yetkililerin bu şartı yerine getirmeleri halinde çatışmaların da duracağını ifade etti.

    İhtilafın çözümüne yönelik müzakerelerin sonuç vermediğini ve diyalog çağrılarına gerek olmadığını söyleyen Aliyev, ‘Ermenistan’ın işgalci politikasından vazgeçmesi gerektiğini’ vurguladı.

    Aliyev, “Ermenistan Başbakanı bize şartlar koyuyor, yedi şart koydu. Kısa bir süre önce bu koşulları reddettiğimizi söyledim. Bizim tek bir şartımız var, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri kayıtsız şartsız, eksiksiz olarak ve derhal topraklarımızdan çekilmeli. Bu şart hala geçerli ve eğer Ermenistan hükümeti bunu yerine getirirse atışmalar durur” ifadelerini kullandı.

    Bakü’nün ‘barış ve ihtilafın çözümünü istediğini’ söyleyen Aliyev, Azerbaycan’ın ‘toprak bütünlüğünü geri kazanacağına’ söz verdi, ancak aynı zamanda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin komuta merkezine Ermenistan'ın sivil halkına karşı herhangi bir eylemde bulunmama talimatı verdiğini vurguladı.

    ‘Ülkenin toprak bütünlüğünü geri kazanmaya kararlıyız’

    Aliyev, Karabağ’ı Azerbaycan topraklarına yeniden katmaya kararlı olduğunu belirtti.

    Başkent Bakü’de Pakistan’ın yeni Büyükelçisi ile bir araya gelen Aliyev, Dağlık Karabağ ile ilgili konuları da dile getirdi.

    Azeri lider, “Eğer uluslararası toplum Ermenistan’ın çılgın diktatörünü durduramıyorsa bunu Azerbaycan yapar. Azerbaycan onları durdurur, yerlerinin neresi olduğunu gösterir ve kendi toprak bütünlüğünü geri kazanır” diye konuştu.

    Uluslararası toplumun Ermenistan’ın Karabağ'daki politikasına çok toleranslı davrandığını söyleyen Aliyev, müzakereleri yürütmekle yetkili Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun arabulucu ülkelerinin (Rusya, Fransa, ABD) uzun yıllar somut sonuçlara varamadıklarını ifade etti:

    “Ermenistan onların açıklamalarını kale almıyor. AGİT Minsk Grubu eş başkanlık eden ülke liderleri, statükonun kabul edilemez olduğunu defalarca açıkladı. Ermenistan bu açıklamalara yanıt vermeyerek bu üç ülkeye saygısızlık gösteriyor. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından derhal çekilmesini talep eden dört Birleşmiş Milletler (BM) kararı var. Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bu kararlara yanıt vermedi, Savunma Bakanı ise Ermenistan'ın yeni topraklar için Azerbaycan'a yeni bir savaş açacaklarını açıklıyor.”

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Dağlık Karabağ yönetiminin müzakerelere katılması önerisinin Azerbaycan için kabul edilmez olduğunu bir kez daha vurgulayan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “O Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'ın kukla rejimiyle müzakere etmesi gerektiğini söylüyor, bu onaylanan müzakere formatını değiştirme girişimidir. İşgal edilen topraklara Lübnanlı Ermeniler yasadışı olarak yerleştiriliyor, işgal edilen topraklarımızda askeri tatbikatlar ve törenler ypılıyor. Buna katlanmak niyetinde değiliz.”

    Aliyev ayrıca Pakistan’a, Karabağ meselesinde sürekli olarak Azerbaycan’a verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

    İlgili konular:

    Çavuşoğlu, Aliyev'e Erdoğan'ın mesajını iletti: İlham kardeşimden sor, bir isteği var mı?
    Etiketler:
    Karabağ, Ordu, Ermenistan, Azerbaycan, İlham Aliyev
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Azerbaycan'ın Terter Bölgesi’ndeki köylere açılan ateş neticesinde bazı evler tamamen yıkıldı
    Çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’daki saldırıların sonuçları
    Karikatür
    Pompeo, ABD’nin Avrupa politikasının amacını açıkladı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet