Ermenistan: Çatışmaların başından bu yana Karabağ’da 21 sivil hayatını kaybetti

Ermenistan hükümeti bünyesinde faaliyet gösteren Birleşik Enformasyon Merkezi, resmi olarak tanımayan Dağlık Karabağ’da çatışmaların başından bu yana 21 sivilin hayatını kaybettiğini, 82 kişinin ise yaralandığını öne sürdü.

Merkezin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Karabağ’da çatışmaların başından bu yana Azerbaycan’ın bombardımanları sonucu 21 sivilin hayatını kaybettiği, 82 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Saldırının ilk günlerinden itibaren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan ve Artsakh'daki (Karabağ) sivil yerleşimleri ve altyapıları hedef aldı. Sonuç olarak 21 sivil vatandaş öldü, 82 kişi yaralandı, 2 bin 104 adet mülk, bina ve yapı hasar gördü” iddialarına yer verildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.