Kırgızistan'da seçimleri kazanan parti oylamanın yenilenmesine hazır

Kırgızistan'da dün düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle protesto gösterileri başladı.

Birimdik partisi sözcüsü Adilet Sultanaliyev, yaşananlara ilişkin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Birimdik siyasi partisi, ilan edilmesi durumunda yeni Cogorku Keneş (parlamento) seçimlerine gitmeye hazır. Birimdik, yüzde 7’lik barajı geçen diğer partileri de buna çağırıyor" ifadelerine yer verdi.

Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления. «Биримдик» призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7% барьер. — Adilet Sultanaliev (@AdiSultanaliev) October 5, 2020

Kırgızistan'da parlamento seçimlerini kaybeden partilerin yaklaşık 2 bin destekçisi başkenti Bişkek’in merkezinde toplanarak seçimlerin yenilenmesini talep etti.

Gösteri kısa sürede polisle arbedeye dönüştü. Kent merkezinde polis ve protestocular arasında devam ederken Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, başkentteki şiddet olaylarında 120'den fazla kişi yaralandı.