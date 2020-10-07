Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov’a karşı meclis soruşturması

Kırgızistan'da muhalefetteki Ata-Mekan partili milletvekili Kanıbek İmanaliyev, Sputnik’e açıklamasında, “Milletvekillerinin bir kısmı meclis soruşturmasına imzasını attı. Çok karmaşık bir süreç başlatıldığını söyleyebiliriz” dedi.

Kırgızistan kanunlarına göre, parlamentonun cumhurbaşkanına karşı suçlama yöneltme kararı milletvekillerinin oy çoğunluğuyla kabul edilmeli. Bunun için de özel komisyonun kararı gerekiyor.

Meclis soruşturmasının açılması kararı için toplam milletvekillerinin üçte ikisinin oyuna ihtiyaç var. Karar, süreç başlatıldığı tarihten en geç 3 ay sonra kabul edilmeli, aksi takdirde reddedilmiş sayılacak.