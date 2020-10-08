NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Trump’ın Afganistan’dan asker çekme kararına yorum: Biz kalıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın 25 Aralık’taki Noel’e kadar Afganistan’daki ABD askerlerinin evlerine dönmesi gerektiği açıklamasına yanıt olarak Afganistan’ın terör için platform haline gelmemesi için ittifakın bu ülkedeki misyonuna sadık olduğunu belirtti.

Stoltenberg, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile ortak basın toplantısında, “Afganistan’daki misyonumuza sadığız, çünkü Afganistan’ın yeniden teröristlerin ülkelerimize karşı saldırıları planladığı, organize ettiği veya düzenlediği bir platform haline gelmeyeceğinden emin olmak güvenliğimizin çıkarına” ifadesini kullandı.

NATO’nun Afganistan’da barış sürecine destek verdiğini ve Afgan hükümet ile Taliban arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını dile getiren Stoltenberg, barışı destekleme çabası olarak ittifakın Afganistan’daki varlığını 12 bin askere düşürdüğünü hatırlatarak, bu askerlerin Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim verdiğini söyledi.

Afganistan misyonunun geleceğiyle ilgili görüşmeler yapacaklarını belirten Stoltenberg, “Afganistan’a girmeye birlikte karar verdik, gelecek değişikliklere de birlikte karar vereceğiz ve doğru zaman geldiğinde birlikte gideceğiz. NATO yıllardır bu mesajı verdi ve bu, NATO müttefiklerinin mesajı olarak kalıyor” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Afganistan'da görevine devam eden geriye kalan az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel’e kadar evlerinde olmalı” ifadesini kullanmıştı.