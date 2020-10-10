Bakü ve Erivan, Karabağ'da ateşkes ihlali yapıldığını duyurdu

İnsani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkesin yerel saatle 12:00'da devreye girmesinin ardından, iki ülkeden de 'ihlal' açıklamaları gelmeye başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığını bildirdi. Ateşkes anlaşmasının Erivan tarafından ciddi şekilde ihlal edildiği belirtilen açıklamada Bakü'nün gerekli misilleme tedbirleri aldığını belirtti.

Açıklamada, “Ateşkes, Ermenistan ordusu tarafından ciddi şekilde ihlal ediliyor. Varılan anlaşmaya rağmen saat 12:00'den itibaren Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Ağdere, Terter, Fizuli ve Cabrail yönlerinden saldırı girişiminde bulundu. Aynı zamanda, bazı yerleşim yerleri Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından topçu ateşi altına alınmış durumda. Düşmanın tüm girişimleri birliklerimiz tarafından başarıyla püskürtüldü. Ermeni ordusuna karşı gerekli misilleme tedbirleri alınıyor” ifadelerine yer verildi.

Despite the agreement on a ceasefire at 12:00, the Armenian army attacked Aghdara-Tartar and Fizuli-Jabrail front and exposed civil settlements to ARTY fire.

Adequate measures are being taken by Azerbaijan Army. — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 10, 2020

​Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordu birlikleri 10 Ekim saat 12: 00'de devreye giren insani ateşkese uymayarak 12:05'te Karakhambeyli bölgesine saldırı başlattı. Artsakh Savunma Ordusu birlikleri düşmanın saldırısını önlemek için gerekli önlemleri alıyor" ifadelerini kullandı.

Stepanyan, yaptığı bir diğer açıklamada da "Karabağ Savunma Ordusu birlikleri güney kanadındaki düşman saldırılarını bastırıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Hadrut şehrini bombalıyor" diye yazdı.

Stepanyan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Terter ve Ağdam bölgelerinin Ermenistan güçleri tarafından bombaladığına ilişkin açıklamasını da yalanladı.