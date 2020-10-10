Azerbaycan: Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ'da ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hacıyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Provokasyonlara cevap vermek zorundayız. Ermenistan'ın askeri altyapıları, modern silahları imha edildi. Azerbaycan halkının istekleri doğrultusunda süreç değişildi. Cezasız kalan Ermenistan bunlardan daha da cesaretlenmişti. Ermenilerin hiçbir zaman yaşamadığı Cebrayil şehrinde işgallere karşılık cevap verilmedi. Statüko değişti, Azerbaycan işgal edilen topraklarının bazılarını geri almıştır. Azerbaycan halkı işgal politikasını asla kabul etmeyecektir. Siyasi ve diplomatik cevaplar verilmeye devam edilecektir. Yanlış adımlar kabul edilmeyecektir. Askerimizin sahadaki başarısını masaya da yansıtmalıyız.

Ermenistan tarafından ateşkes süreci de kötüye kullanılmaktadır. İnsani esaslarla ortaya koyulan bir ateşkes olmasına rağmen, Ermenistan insani ateşkes için yalvarmasına rağmen, ateşkesi ihlal ederek ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü gösterdi. Ermenistan işgal edilen topraklardan çıkmadığı sürece Azerbaycan'ın kararlılığını görecektir. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de halkımıza fikirlerini dün açıkladı. Başkomutanımız, uluslararası baskılara göğüs geriyor.

İnsani bir ateşkes olmasına rağmen, Ermenistan tarafı bunu ihlal etmeye devam edecekse, Azerbaycan karşılık vermek zorundadır."