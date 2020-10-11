Aliyev: Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile müzakereyi dışlamıyorum

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile müzakere olasılığını dışlamadı, ancak bunun için ‘belli başlı koşulların’ oluşması gerektiğini belirtti.

Rus RBK televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile müzakere olasılığını dışlamayarak, bunun için ‘belli başlı koşulların’ oluşması gerektiğini, şimdilik ise böyle bir görüşmeden verim alınamayacağını ifade etti.

Ermenistan’daki yeni iktidarla ilk temasların ‘umut verici’ olduğuna dikkat çeken Aliyev, ancak daha sonra Azerilerin ‘kendilerini aldatılmış hissettiklerini’ söyledi.

“Her kelime yalansa, yalan dünya medyasına yayılırsa, yalan dünya çapında yayınlanırsa karşınızdaki ile neler konuşabilirsiniz ki” diyen Aliyev, ancak yalanın ‘çok çabuk su yüzüne çıktığını’ da sözlerine ekledi.

Aliyev, “Bu nedenle böyle bir olasılığı dışlamıyorum, ancak bunun için belli başlı koşullar gerekli. Şu aşamada verimli olacağını sanmıyorum, tam aksine. Ermeni yönetimi sonunda Azerbaycan ile ültimatom, hakaret ve şantaj dili ile konuşulmayacağını anlamalı” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere evvelki gün Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.