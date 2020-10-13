Rüyasında gördüğünden beri Trump'a tapındığını söyleyen Hint hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump'ı rüyasında gördüğünden beri tapındığını söyleyen Hint Bussa Krişna ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Krişna, koronavirüse yakalanan Trump’ın iyileşmesi için 4 gün boyunca oruç tutmuştu.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın iyileşmesi için 4 gün boyunca oruç tutan Hindistanlı Bussa Krişna, pazar günü ailesiyle çay içerken kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Indian man who fasted to pray for Trump's COVID-19 recovery dies of cardiac arrest https://t.co/ojijH6hePv pic.twitter.com/6mlnNVkwN2 — The Hill (@thehill) October 12, 2020

​

‘Ağır depresyona girdi’

33 yaşındaki Krişna’nın kuzeni B Vivek, “Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyduktan sonra ağır depresyona girdi. Düzgün bir şekilde yemek yemiyordu. Hastaneye kaldırdığımızda doktorlar öldüğünü söyledi. Nedeni de kalp durması" diye konuştu.

Oruçla ilgili olup olmadığı bilinmiyor

Ancak ölüm nedeninin Krişna’nın Trump için tuttuğu oruçla ilişkili olup olmadığı belirtilmedi.

‘Diğer tanrıları bırakıp ona dua etmeye başladım’

Krişna, ABD'de emlak ve reality şov krallığından başkanlığa sıçramış Trump'a 4 yıl önce rüyasında gördüğünden beri tapındığını söylemişti. Evini de Trump tapınağına çeviren Krişna, ABD Başkanı’na karşı duygularını şu şekilde dile getirmişti:

"Ona olan sevgim hürmete dönüştü. Bu bana muazzam mutluluk veriyor. Dolayısıyla diğer tanrıları bırakıp ona dua etmeye başladım."

Krişna bu sene evini yeniden dekore ederek Trump'ın doğum gününü de kutlamıştı.

Bussa Krishna, who installed a 6-feet statue of US President Donald Trump last year & worships him: I'm feeling proud as my God has come to India. I worship Trump as God and believe that I shall meet him soon. He has played a major role in fight against terrorism. #Telangana pic.twitter.com/XaOLDw808m — ANI (@ANI) February 24, 2020

​

Krişna geçen şubatta Hindistan’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Trump’la görüşmek istediğini belirterek, “Tanrım Hindistan'a geldiği için gurur duyuyorum. Trump'a tanrı olarak tapıyorum ve yakında onunla buluşacağıma inanıyorum. Terörle mücadelede önemli bir rol oynadı” demişti.

‘Siz nasıl Şiva'ya tapıyorsanız, ben de Trump'a tapıyorum’ demişti

Krişna, o dönemde, Trump'a tanrı olarak kabul ettiğinden dolayı akrabalarıyla başının belaya girdiğini ifade etmişti.

Kendisine "Bizi toplum içinde rezil ediyorsun" tepkisini gösteren akrabalarına "Siz nasıl Şiva'ya inanıyor ve tapıyorsanız, ben de Trump'a inanıyor ve tapıyorum. Hiçbirimiz diğerinin böyle yapmasını engelleyemez" yanıtını verdiğini anlatmıştı.

Öte yandan, Trump'ın Doktoru Sean Conley, dün yaptığı açıklamada, Trump'a arka arkaya günlerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurmuştu.