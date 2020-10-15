Tayland'da 'ülke krala değil, halka aittir' diyen protestocuları bastırmak için OHAL ilan edildi

Güneydoğu Asya ülkesinde yazdan beri devam eden ve monarşide reform talep eden demokrasi yanlısı gösterilerin genelde barışçı geçmesine rağmen, askeri darbecilerin devamı olan hükümet olağanüstü hal ilan etti. Dörtten fazla kişinin biraraya gelmesi ve hükümetin işine gelmeyen haberlerin yayımlanması yasaklandı.

Tayland'da kraliyet destekli askeri darbeler ve cunta hükümetleri rejiminin değişmesi için yazdan beri düzenlenen demokrasi yanlısı gösterileri bastırmak amacıyla olağanüstü hal ilan edildi.

Öğrencilerin başını çektiği gösterilerin barışçı karakterine rağmen, gece televizyondan yayımlanan hükümet açıklamasında OHAL ilanı 'huzur ve düzenin korunması ihtiyacıyla' gerekçelendirildi.

Açıklamada 'kamu düzenini bozma, çatışmaya kışkırtma ve kaos çıkarmaya yönelik olay çıkarılmaya çalışıldığından' söz edilerek, 'kraliyet konvoyunun engellenmesi' örneği verildi. Bununla çarşamba günü Bangkok'ta yürüyüş düzenleyen protestocuların kraliçeyi taşıyan konvoya demokrasi yanlısı hareketin simgesi olan üç parmak selamını göstermesi ve derhal polis tarafından geri püskürtülmesine atıf yapıldı.

OHAL kararnamesiyle dörtten fazla kişinin biraraya gelmesi yasaklandı, 'ulusal güvenliği ya da huzur ve düzeni etkileyecek şekilde korku yaratan, kasten dezenformasyon yapan, yanlış anlaşılmaya yol açan haberlerin yayımlanmasını yasaklamak' dahil medyaya sıkı kısıtlamalar getirildi. Yetkililere belirledikleri herhangi bir alana insanların girmesini engelleme yetkisi tanındı.

OHAL ilanına koşut Bangkok'taki başbakanlık binası önündeki protestocular püskürtüldü.

Üçü (insan hakları savunucusu Anon Nampa, öğrenci aktivistlerden Penguen lakaplı Parit Chiwarak ve Panusaya Sithijirawattanakul) harekete öncülük eden 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polisin suçlamaları okuyup karga tulumba araca soktuğu Panusaya'nın "Yaşasın halk" diye bağırdığının duyulduğu video, sosyal medyada yayıldı.

Sokakların polisle kaplanmasına rağmen, yasaklara meydan okuyan yüzlerce kişinin protestolara devam ettiği yönünde haberler geldi.

Öğrencilerin önemli rol oynadığı demokrasi yanlısı hareket, 2014 askeri darbesine liderlik edip geçen yıl tartışmalı seçimlerle başbakanlık koltuğuna gelen Prayuth Chan-ocha ile hükümetinin istifasını ve kraliyetin yetkilerinin kısıtlanmasını istiyor.

20 Eylül'de öğrenciler, Büyük Saray'ın karşısındaki Kral Sahası denilen alanın zeminine "Halk bu ülkenin krala değil, halka ait olduğuna dair niyetini beyan etmiştir" yazan sembolik bir plaket yerleştirmiş, plaket 24 saat içinde ortadan kaybolmuştu.