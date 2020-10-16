Bişkek'te olağanüstü hal sona erdi

Kırgızistan parlamentosu genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkent Bişkek'te ilan edilen olağanüstü hal kararını iptal etti.

Parlamento üyeleri, Bişkek'te olağanüstü hal ilanına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin onaylanmasına ilişkin daha önce kabul edilen kararı oybirliğiyle iptal etti.

Kırgızistan Parlamentosu Başkanı, cumhurbaşkanının yetkilerini üslenmeyi reddetti

Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Kanat İsayev, bugünkü meclis oturumunda cumhurbaşkanının yetkilerini üstlenmeyi reddettiğini söyledi.

İsayev, “Anayasa'ya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifasıyla bağlantılı olarak, cumhurbaşkanının yetkileri parlamento başkanına geçiyor. Bugün cumhurbaşkanının yetkilerini üslenmeyi reddettiğimi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna karşılık, Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 17 Ocak'ta yapılabileceğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi parlamento tarafından belirlenir, ancak üç ay içinde (devlet başkanının istifa ettiği tarihinden itibaren) yapılması gerekir ve ocak ayında, muhtemelen 17 Ocak'ta yapılacak" dedi.

Parlamento seçimlerinin 20 Aralık’ta yapılabileceğini kaydeden Şaildabekova, Merkez Seçim Komisyonu’nun 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını 6 Ekim’de geçersiz saydığını ve 6 Kasım'a kadar yeni bir tarih belirlemek zorunda olduğunu hatırlattı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanının yetkileri yeni başbakana geçti

Kırgızistan Parlamentosu Milletvekili Omurbek Tekebayev, cumhurbaşkanının yetkilerinin ülkenin yeni Başbakanı Sadır Caparov’a geçtiğini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanının yetkilerinin Başbakan Sadır Caparov'a geçtiğini belirten Tekebayev, ülke tarihinde cumhurbaşkanı, başbakan ve parlamentonun yetkilerinin tek kişinin eline geçtiğinin görülmediğine vurgu yaparak, oturumda hazır bulunan Caparov'a hitaben şunları söyledi:

"İnsanlar sizden beklentileri karşılamanızı bekliyor. Reformlar için şartlar yaratmanız gerekiyor. Eğer 100 gün içinde hiçbir şey yapılmazsa, bundan sonra da bir şey yapılamaz."

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, binden fazla kişi yaralanmıştı. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 6 Ekim’de seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, olaylar nedeniyle 9 ve 12 Ekim'de olağanüstü hal kararı almıştı. Cezaevinden çıkarılan eski milletvekili Sadır Caparov, parlamento tarafından başbakan olarak atandıktan sonra Cumhurbaşkanı Ceenbekov 15 Ekim’de görevinden istifa etmişti.