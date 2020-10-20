Kırgızistan Cumhurbaşkanı yetkilerini, bu görevi vekaleten yürüten Caparov üstlendi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, önce Başbakan olarak atanan ve bir süredir Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Sadır Caparov’un Kırgızistan Cumhurbaşkanı yetkilerini üstlendiğine dair kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, bir süredir görevini vekaleten yürüten Sadır Caparov’un Kırgızistan Cumhurbaşkanı yetkilerini üstlendiğine dair kararnameyi imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, “Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili Sadır Caparov, ‘Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin üstlenilmesi’ başlıklı kararnameyi imzaladı” denildi.

Görevini icra etmeye başlayan Caparov’un, imzalamış olduğu kararnameyle 'kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve yerel özyönetim yürütme makamları dahil olmak üzere tüm devlet kurumlarının yöneticilerine, kendilerine emanet edilen makamların düzenli işleyişini sağlamaları için talimat verdi.'

Böylece kolluk kuvvetlerine yolsuzlukla ve suçlarla mücadeleyi güçlendirmeleri, Bakanlar Kurulu'na acilen özel sermayeyi ve mülkü korumaya yönelik tedbirler alması ve koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı verilen mücadelenin güçlendirilmesi talimatı verilmiş oldu.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, binden fazla kişi yaralanmıştı. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 6 Ekim’de seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, olaylar nedeniyle 9 ve 12 Ekim'de olağanüstü hal kararı almıştı.

Cezaevinden çıkarılan eski milletvekili Sadır Caparov, parlamento tarafından başbakan olarak atandıktan sonra Cumhurbaşkanı Ceenbekov 15 Ekim’de görevinden istifa etmişti.