Azerbaycan'dan bir Ermeni savaş uçağı düşürüldüğü açıklaması geldi, Ermenistan yalanladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cephe hattının Gubadlı istikametinde Azerbaycan hava savunma birlikleri tarafından Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı vuruldu" dendi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azeri tarafından yapılan açıklamayı reddetti.

Stepanyan, "Bu kesinlikle yalan" diye konuştu.