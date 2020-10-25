Aliyev: Azerbaycan ordusu Kubatlı şehrini özgürleştirdi

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dağlık Karabağ’da, Ermenistan sınırı yakınlarında bulunan Kubatlı şehrinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini yazdı.
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, “Bugün Azerbaycan ordusu Zengilan, Cebrayıl, Kubatlı bölgelerinin birkaç köyünü ve Kubatlı şehrini işgalcilerden kurtardı” ifadesini kullandı.
Bu gün Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğalçılardan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 25, 2020
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