Azerbaycan Başsavcılığı: Ermeni bombardımanları sonucu siviller arasındaki can kaybı sayısı 69’a ulaştı

Azerbaycan Başsavcılığı, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da çatışmaların başladığı 27 Eylül’den bu yana Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki yerleşim yerlerini hedef alan yoğun bombardımanları sonucu 69 sivilin hayatını kaybettiğini, 322 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’da çatışmaların başladığı 27 Eylül’den bu yana Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki yerleşim yerlerini hedef alan yoğun bombardımanları sonucu 69 sivilin hayatını kaybettiği, 322 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, “27 Eylül - 28 Ekim (saat 11.00) tarihleri arasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki şehir ve bölgelerine yönelik yoğun bombardımanları sırasında 69 sivil hayatını kaybetti, 322 kişi yaralandı, 2 bin 338 ev, 92 apartman kullanılamaz hale geldi, 415 sivil tesis hasar gördü” ifadelerine yer verildi.

Başsavcılığın geçen cumartesi yaptığı açıklamada ise 65 sivilin hayatını kaybettiği, 297 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.

Edinilen bilgiye göre Başsavcılık şu anda muharebe koşullarında mümkün olan tüm soruşturma faaliyetlerini yürütüyor.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.