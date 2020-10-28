Ermenistan: Rusya, Dağlık Karabağ'a ilişkin çözüm çabalarında özel bir role sahip

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılmasına dönük çabalarda özel bir rol oynadığını ifade etti.

Sputnik'e demeç veren Tonoyan, "Ermenistan Savunma Bakanlığı, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının Karabağ'da ateşkesin sağlanmasına dönük çabalarına büyük değer veriyor. Bu bağlamda, Güney Kafkasya'da barış ve istikrardan yana olan bir ülke olarak münhasır çıkarları ve nüfuz imkanları bulunan Rusya'nın özel bir rol oynadığının altını çiziyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik yürüttüğü askeri faaliyetlerin gidişatının Dağlık Karabağ'da askeri çözüm olmadığını düşünen Ermenistan ve tüm uluslararası toplumun tutumunu doğruladığını savunan Tonoyan, "Ermeni tarafı, çözümün Rusya, ABD ve Fransa'dan oluşan AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğunda yapılacak barışçıl müzakerelerle sağlanabileceğini düşünüyor" diye konuştu.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.