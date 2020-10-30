Azerbaycan ordusu, Berde'yi vurduğunu belirttikleri Smerch sistemini imha ettiklerini açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafından Berde kentinin vurulduğu sırada kullanıldığını belirttikleri Smerch çok namlulu roketatar sistemini imha ettiklerini duyurdu. Sistemin vurulduğu anların görüntüleri paylaşıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in gereken yanıtı vereceklerini söylediği Berde saldırısının ardından, Savunma Bakanlığı’ndan kentin vurulması sırasında kullanılan Smerch sistemini imha ettikleri açıklaması geldi.

Bakanlık, sistemin imha edildiği anların görüntülerini yayınladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 21’e, yaralı sayısının ise 70’e ulaştığını kaydetmişti.

Aliyev, saldırı ile ilgili başsağlığı dileyerek “Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve savaş meydanında işgalcilere layığıyla yanıt verilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Erməni silahlı qüvvələrinin raketlərlə hücumu nəticəsində Bərdədə həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, ailələrinə başsağlığı verir, yaralıların şəfa tapmasını diləyirəm. Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq və döyüş meydanında işğalçılara layiqli cavab veriləcək. — İlham Əliyev (@azpresident) October 28, 2020

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Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın, fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.