Azerbaycan, 84 yaşındaki Misha Melkumyan’ın cenazesini Ermenistan’a verdi

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki Hadrut kentinde yaşayan ve Ermeni güçlerinin çekilmesi sırasında kentten ayrılamayan yatağa bağlı 84 yaşındaki Misha Melkumyan’ın cenazesini Ermenistan’a teslim etti.

Ermeni güçlerinin Hadrut kentten çekilmesi sırasında bölgeden ayrılamayan 84 yaşındaki Misha Melkumyan’ın naaşı, Azerbaycan tarafından Ermenistan’a verildi.

Cenazenin Gürcistan üzerinden Kızıl Haç’ın yardımıyla Erivan’a verildiği bildirildi.

Hadrut’un yaşlı sakinleri Yevgeniya Babayan ve Misha Melkumyan, Ermeni güçleri kentten çekilirken orayı terk edememişler, Azerbaycan ordusuna esir düşmüşlerdi.

Azerbaycan tarafı ise 29 Ekim’de Erivan’a 30 asker ve subayın cenazesini vermişti. Bununla birlikte, 85 yaşındaki Babayan’ın da Erivan’a verildiği, ancak yatağa bağlı olarak yaşayan Melkumyan’ın başka bir yere taşınabilir durumda olmadığı bildirilmişti.

Daha sonra ise Melkumyan’ın Azerbaycan’da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.