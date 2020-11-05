Hong Kong'da yeni gerilim: Polis, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında ihbar hattı açtı

Pekin'in onayıyla temmuzda Hong Kong'da büyük tartışmalar eşliğinde uygulamaya giren Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında muhbirlik yapılması için hat açması, tepkileri daha da tırmandırdı.

Çin merkezi hükümetini yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında Hong Kong polis teşkilatı ihbar hattı açtı.

Özel idare bölgesinin sakinlerini SMS, e-posta, Çin mesajlaşma uygulaması WeChat üzerinden ulusal güvenlik istihbaratı bildirmeye çağıran polis teşkilatının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ihbar hattına fotoğraf, ses ve video kayıtları da gönderilebileceği belirtildi.

1997 yılında Britanya sömürgeciliğinden çıkıp Çin yönetimine geri dönereken en az 50 yıllık belli demokratik hakların garanti edildiği Hong Kong'da muhbirliğin teşvik edilmesi, muhalif vekillerin insanların birbirlerine şüpheyle bakmaya başlayacağı diyaloğun önünü keseceği ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimi yanlıları ile Batı tipi demokrasi yanlıları arasındaki gerilimi daha keskinleştirebileceği ikazlarını beraberinde getirdi.

Polisin paylaşımına ilk etapta gelen 700 yorum arasında hem hoşnutluk hem de kınama dile getirenler vardı.

Bir kullanıcı, Çin yanlılarının Batı tipi demokrasi yanlılarına 'hamam böceği' demesine atıfla "Muhteşem! Artık hamam böceklerinin kaçacak yeri kalmadı" derken, kamusal yayın yapan RTHK'ye konuşan bazı yorumcular demokrasi yanlılarının rengi kabul edilen sarıya atıfla sarı mekanlarında yiyip içenleri ve sarı yargıçları ihbar etmekten söz etti.

Hong Kong police’s national security law hotline goes live https://t.co/r3QtTBirBc — SCMP News (@SCMPNews) November 5, 2020

Batı tipi demokrasi yanlısı kesimlerde ifade özgürlüğüyle ilgili endişeler ifade edilirken, Çin'deki 1960 ve 70'li yılların Kültür Devrimi'nde milyonların bazen en yakınları tarafından ihbar edilmesi, devlet tarafından dışlanması ve cezalandırılması uygulanmasıyla benzerlik kurulmaya çalışıldı.

"Kültür Devrimi 2.0" tepkisini gösteren Democratik Parti milletvekili Lam Cheuk-ting, ihbar hattının bölge sakinleri arasında içsavaş havası estirmesinden korktuğunu dile getirdi.

Muhalif vekil Lam "Bugünlerde Hongkonglular zaten ne yaparsa yapsın kolaylıkla suçlanabileceği ve kendini siyasi mayına basmış bulabileceği hissiyatı içinde. İhbar hattı toplumdaki bu korkuyu daha da yoğunlaştıracak" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü kıdemli araştırmacısı Maya Wang, muhbirlerin bu hattı hoşlanmadıkları ya da farklı siyasi görüşteki insanları ihbar etmek için kullanabileceklerini söyledi.

Geçen yıldan beri kitlesel protestolarla sarsılan Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında 4 ayda 28 kişi gözaltına alındı.