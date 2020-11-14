Paşinyan: Anlaşma imzalamasaydım 30 bin askerimiz kuşatılacaktı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ anlaşmasını imzalama sebebinin, 30 bin Ermeni askerini kuşatma tehdidinden kurtarmak olduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kamu Televizyonu’na röportajında, “Anlaşmayı imzalamanın temel taşı, Şuşa düştükten sonra Stepanakert’in (Hankendi) savunması kalması ve savaş saatler içinde durdurulmasaydı Stepanakert, ardından da Askeran ve Martakert (Ağdere) düşerdi ve 20 ilâ 30 bin askerimiz kuşatma altında kalırdı” ifadesini kullandı.

Bu rakamların senaryolara göre değiştiğini söyleyen Paşinyan, “Böylelikle bu askerler durumu etkilemeyecek duruma gelirdi, çünkü arkadan geliyorlardı” dedi.

Rus barış gücünün bölgede varlığının en önemli faktör haline geldiğini ve onlar varken savaşın yeniden başlamayacağının veya büyümeyeceğinin garantisi olduğunu Paşinyan, Rus barış gücünün garantisi altında Karabağ Ermenilerinin evlerine dönebileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Laçın üzerinden trafik Rus barış gücü tarafından garanti edilecek, hareket sorunu olmayacak. Karabağ’ın eski haline gelmesi için Karabağ Ermenileri evlerine dönmeli. Binaların, yapıların ve altyapının onarımı için ülke yönetimi her türlü çaba gösterecek”.

‘Putin ile ilişkiler iyi’

Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilere ilişkin soruya, “Çalışma ve çok iyi ilişkilere sahibiz <…> Ermenistan ve Rusya yönetimleri arasında normal çalışma ilişkileri vardı ve olacak” yanıtını verdi.

Karabağ anlaşmasının imzalanmasıyla Ermenistan ve Rusya arasında yeni kara yollarının açılabileceğini dile getiren Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nahçıvan üzerinden Ermenistan ve İran arasında demiryolunun faaliyete geçmesini istiyoruz. Ulaşım altyapısı önündeki engellerin kalkmasını istiyoruz. Bizi Rusya’ya bağlayan tek değil birkaç yolumuz olsun istiyoruz. Bu sorunlar çözüme kavuşturulursa, demiryolu gerçek faktör haline gelip Ermenistan’ı Basra Körfezi’ne ve Rusya’ya bağlarsa bu, bir dönüm noktası olacak. Bu konular görüşmelerde masaya yatırılmalı."

Paşinyan, Karabağ anlaşmasının Türkiye ile sınırın açılması konusunu düzenlemediğini da sözlerine ekledi.

Ermenistan’ın Rusya’ya ile tek bağlantısı olan Gürcistan yolu kötü hava koşulları nedeniyle dönem dönem trafiğe kapanıyor.

Dağlık Karabağ barış anlaşmasını protesto eden muhalefete seslenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu anlaşmayı reddetmenin sonuçlarını düşünme çağrısında bulundu.

“Bu belgeyi yırtabiliriz, ama sonuçlarının farkında olmalıyız. Bu, belgenin imzalandığı duruma döneceğimiz anlamına gelecek” diyen Paşinyan, anlaşma için “teslimden çok toprakları koruma belgesi” nitelendirmesinde bulundu.

Üçlü Karabağ açıklamasının, politik çözümü kapsamadığını ve “askeri eylemleri kontrol mantığı” ile imzalandığını söyleyen Ermenistan Başbakanı, anlaşmayı diplomatik görüşmelerin, belirsizliklerin somutlaştırılmasının takip edeceğini kaydetti.

Muhalefetin istifa talebine de değinen Paşinyan, “Şu anda en önemli konu, ülkede istikrarı sağlamak” dedi.