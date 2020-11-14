Karabağ’daki Rus barış gücünün komutanı: Durum istikrara kavuşuyor

Korgeneral Muradov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara kavuştuğunu ve taraflar arasındaki çatışmaların tamamen durduğunu ifade etti.

Muradov, “En önemlisi temas hattının bulunduğu bölgede her türlü çatışmanın durmuş olması. Bugün silah sesleri duymuyoruz. Durum yavaş yavaş istikrara kavuşuyor” diye konuştu.

Muradov ayrıca 15. Motorlu Piyade Tugayı’nın barış gücü taburunun Dağlık Karabağ’daki temas hattındaki gözetim noktalarını kurma çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu da sözlerine ekledi.

Muradov, kendi uyruğu ile ilgili soruları da yanıtladı.

Uyruğuma gelince, madem herkesin ilgisini çekiyorsa anlatayım, Dağıstan Cumhuriyeti'nde doğdum, uyruk olarak Tabasaranım (bir Dağıstan halkı). Komşu devletle uyruk bakımından herhangi bir alakam bulunmuyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Ben bir generalim, bir subayım. Benim için Rusya Federasyonu yasaları, özellikle de Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, Savunma Bakanı ve üstlerimin tüm karar ve emirleri, benim için infaz emridir. Benim için bir subay olarak uyruk söz konusu değil, görevlerimi hedefe uygun olarak yerine getiriyorum.”

Muradov, Suriye’de katıldığı askeri operasyonlardaki başarılarından dolayı 2017’de ‘Rusya Kahramanı’ yıldızı almıştı.