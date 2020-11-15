Ermenistan Sağlık Bakanlığı: Karabağ savaşında ölen asker sayısı 2 bin 317

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Alina Nikoghosyan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Karabağ savaşında hayatını kaybeden ve cenazelerine adli tıp incelemesi yapılan asker sayısının 2 bin 317 olduğunu belirtti.

Nikoghosyan, Facebook sayfasında, “Şu ana kadar kimliği teşhis edilemeyenler de dahil olmak üzere, 2 bin 317 askerin cenazesi adli tıp incelemesinden geçti” diye yazdı.

Azerbaycan tarafıyla cenaze takası sürecinin başladığını kaydeden Nikoghosyan, “Takas süreci devam ettiği için taraflar şu anda kayıplara ilişkin kesin rakamlar veremiyor” ifadesini kullandı.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı geçen cuma günü yaptığı açıklamada, ölen asker sayısının bin 383 olduğunu belirtmişti.