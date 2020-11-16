Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la çatışmaların yaşandığı ve Azeri ordusunun ele geçirdiği bölgelerden Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üniforma giyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fuzuli ilinin yerleşim birimlerinde birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görüldü.

Aliyev arabasından çıkarak halkı selamlarken vatandaşlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

"Karabağ", "İlham" diye slogan atan vatandaşlar bir taraftan da o anları telefonlarının kameralarına kaydetti.

Президент Илхам Алиев посетил Физулинский район! Вот как наш народ встречает нашего Лидера! 🇦🇿🇦🇿🇦🇿 pic.twitter.com/Sls0HCx2Jz — Javid Habibov (@Javid_Habibov) November 16, 2020

Aliyev, Aras Nehri üzerinde bulunan ve Azerbaycan ve İran'ı birbirine bağlayan Hudaferin köprülerinde de incelemelerde bulundu.

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