Duma’dan Azerbaycan’a Karabağ’daki dini yapıları koruma çağrısı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sivil Toplumu Geliştirme, Toplumsal ve Dini Derneklerin Sorunları Komitesi Başkanı Gavrilov, Azerbaycan'a Dağlık Karabağ topraklarındaki dini yapıların korunması ve bunlara erişimin kapatılmaması çağrısında bulundu.

Gavrilov, Azerbaycan’ın tapınaklara serbest erişim ve güvenliği sağlayacağına inandığını belirterek şunları ifade etti:

“Uluslararası hukuk ve inananların haklarının korunması ilkelerine uygun olarak Karabağ’ın dini tapınak ve manastırlarının korunacağını umuyoruz. İbadet için hem cami hem de Hıristiyan kiliseleri gibi dini yerlere erişim sağlanmalıdır. Azerbaycan, dini tapınakların serbest erişimi ve güvenliğini sağlayarak medeniliğini gösterecektir.”

Şu anda Karabağ ve Azerbaycan’ın elinde bulunan topraklarda Suriye’den gelen çok sayıda radikal unsur bulunduğuna vurgu yapan Gavrilov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teröristlerin faaliyetlerinin sonuçlarını, Suriye'deki saldırı sırasında ele geçirdikleri yerlerde, özellikle de manastır ve tapınakların tahrip edildiği, Hıristiyan nüfusun yok edildiği Malula’daki Azize Tekla Manastırı’nda gördüm. Rusya, Azerbaycan ve İran, militanların Karabağ'ı terk etmeleri için gerekli çabayı gösterebilirler.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı bir konuşmada Dağlık Karabağ'daki Hristiyan mabetlerinin ve manastırların korunmasının ve dini faaliyetlerini normal şekilde sürdürmesinin önem taşıdığını ifade etmişti.