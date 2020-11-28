Gürcistan’da ocak sonuna dek koronavirüs kısıtlamaları uygulanacak

Gürcistan’da hükümet, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ile daha önce iptal ettiği kısıtlamaları geri getirme kararı aldı. Ülkede ocak ayının sonuna kadar sadece marketler, eczaneler, klinikler ve bankalar açık olacak.

hükümetinin kararına göre, yeni koronavirüs kısıtlamaları bugün başlayacak ve 31 Ocak’a dek sürecek.

Bu süre içinde marketler dışındaki dükkanlar, restoranlar, spor ve güzellik salonları kapalı olacak. Şehirler arası taşımacılık da durdurulacak. Ülkede başkent Tiflis dahil büyük şehirlerde toplu taşıma da yapılmayacak.

Ayrıca bu süre içinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşı gecesi ise insanların sokağa çıkmasına izin verilecek.

Nüfusu yaklaşık 3 milyon 7 binin olan Gürcistan’da şimdiye dek 123 bin koronavirüs vakası görüldü. Toplam can kaybı ise 1.161. Ülkede son bir gün içindeyse 3 bin yeni vaka görüldü.

Gürcistan pandeminin başından beri virüsün yayılımı açısından güvenli bir bölge olarak görülüyordu. Ancak son dönemde ülkenin nüfusuna oranla çok yüksek vaka sayıları görülmeye başladı.