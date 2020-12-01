'Kim'e Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşılarından biri yapıldı'

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Çin'de geliştirilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdığı iddia edildi.

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Ulusal Çıkar Merkezi araştırmacılarından Harry Kazianis, '19fourtyfive' internet sitesinde yayımlanan haberde, 'Kuzey Kore lideri Kim, aile bireyleri ve yakınındaki üst düzey yetkililerin' Çin'den getirilen bir aşı adayıyla Kovid-19'a karşı aşılandığını ileri sürdü.

Kazianis, Japon istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çin hükümetinin desteğiyle ülkeye getirilen aşıların geçen 2-3 haftalık zaman diliminde uygulandığının tahmin edildiğini aktardı.

Haberde, istihbarat kaynaklarının Kim Jong Un ve diğerlerine Çin'de geliştirilen hangi aşının uygulandığı bilgisini vermekten kaçındığı belirtildi.

Çin'de geliştirilen 4 aşı adayı halen klinik denemelerin nihai safhası 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. Bu aşılardan herhangi biri henüz tescil edilmezken, 2 aşı adayı acil kullanımlar için onay aldı.

Salgın nedeniyle ocak ayından bu yana kendisini dünyaya kapatan Kuzey Kore'de resmi makamlar, henüz doğrulanmış bir Kovid-19 vakası bulunmadığını öne sürüyor.

'İzolasyon sağlayabileceği sığınağı olsa bu riski almazdı'

Kuzey Kore'den 2012 yılında kaçarak Güney Kore'ye sığınan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Choi Jung-hun da, konuyla ilgili açıklamasında "Çin aşısı zaten onaylanmış olsa bile, hiçbir ilaç mükemmel değildir ve tamamen izolasyon sağlayabildiği çok sayıda sığınağı olsa bu riski almazdı" iddiasında bulundu.

'Avrupa aşısını terch ederdi'

'Dünya Barışı' dergisi ikinci editörü ve Doğu Asya analisti Mark Barry ise, Kim'in 'Çin aşısındansa Avrupa aşısını tercih edeceğini' iddia etti ve "Risk çok büyük. Ancak Çin'den kişisel koruma ekipmanı aldığı için mutlu" ifadelerini kullandı.

These Japanese sources may not realize that Kim would be loath to be provided any vital medical care by China. He'd prefer a European vaccine as well as European pharmaceuticals. The risk is too great. But he's happy to get Chinese PPE. — Dr. Mark P. Barry (@DrMarkPBarry) November 30, 2020​

Kuzey Kore herhangi bir koronavirüs enfeksiyonunu doğrulamadı, ancak Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne (NIS) göre, ülkenin kapanmadan önce Çin ile ticaret yaptığı için bir salgının göz ardı edilemeyeceği görüşünde.

Microsoft ise, geçen ay yaptığı açıklamada Kuzey Koreli iki hacker grubunun birden fazla aşı geliştirici şirketin ağına sızmaya çalıştığını açıkladı.

Reuters ise, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde söz konusu şirketler arasında AstraZeneca'nın da bulunduğunu iddia etti.