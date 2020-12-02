Afganistan’da hava saldırısında 2 çocuk öldü

Gazne Vilayet Konseyi’nin bir üyesi, Sputnik’e açıklamasında, olayın Havaca Omari ilçesinde meydana geldiğini söyledi. Saldırının uluslararası güçler tarafından veya Afganistan hükümet ordusu tarafından mı düzenlediğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Taliban’ın sözcüsü Zabihullah Mücahid, olayı doğrularken “kiralık düşmanın” sivilleri hedef almakla suçladı.

Mücahid, saldırıda bir okul, cami ve iki marketin yıkıldığını da söyledi.