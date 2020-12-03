Rus barış gücü askerleri, Stepanakert'in güneyinde yaklaşık 100 patlayıcı maddeyi etkisiz hale getirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, patlayıcı maddelerin bir kısmının poligonda, taşınamayanların ise güvenlik önlemlerine uygun olarak yerinde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Mayın temizleme çalışmaları sırasında uzmanlar, gün içinde tespit ettikleri yaklaşık 100 patlayıcı maddeyi etkisiz hale getirdi” denildi.

Rus barış gücü askerleri, şu ana kadar 38 hektarlık alan ve 12 kilometrelik yolu mayınlardan temizleyerek toplam 1100 patlayıcı maddeyi etkisiz hale getirdi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için üçlü bir anlaşma imzalamıştı.

Söz konusu anlaşmaya göre Ermenistan ve Azerbaycan anlaşma anında bulundukları mevzilerde kalacaklardı, daha sonra da bir dizi bölge Azerbaycan’ın kontrolü altına girecekti. Bu süreç şimdi tamamlanmış durumda.

Ayrıca tarafların esirleri değiş tokuş etmesi ve Rus barış gücü birliklerinin temas hattı ve Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridoru boyunca konuşlandırılması üstünde de anlaşılmıştı.

Anlaşmanın imzalanması Ermenistan'da Başbakan Nikol Pashinyan'ın istifasını talep eden protestolara yol açtı. Muhalefet, tüm yetkilerin orduya devredilmesini savunan ilk başbakan Vazgen Manukyan'ı başbakanlığa aday göstermeyi planlıyor.