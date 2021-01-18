Azerbaycan: Karabağ'daki çatışmalarda 2 bin 855 asker öldü, 50 askerden haber alınamıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayıp 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona eren çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerle ilgili revize edilmiş bilgileri yayınladı.

Bakanlık, "Vatan Muharebesi'nde 18 Ocak tarihine kadar şehit olan ve defnedilen 2 bin 855 Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerinin yanı sıra kendisinden haber alınamayan 50 askerin fotoğraflarını, adlarını, soyadlarını, rütbelerini ve doğum tarihlerini bilgilerinize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı, haber alınamayan askerlerin aranması ve tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakanlık geçen hafta hayatını kaybeden asker sayısını 2 bin 841 olarak revize etmişti.

27 Eylül-9 Kasım döneminde Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda 5 binden fazla askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.