Dünyanın en büyük aşı üreticisinde yangın

Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Serum Enstitüsü'nde yangın çıktı.
Ülkenin batısında bulunan şirkete yakın bir kaynak, yangının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretimine zarar vermediğini aktardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi, ölü veya yaralı olmadığı belirtildi.
Maharashtra: Fire breaks out at Terminal 1 gate of Serum Institute of India in Pune. More details awaited. pic.twitter.com/RnjnNj37ta— ANI (@ANI) January 21, 2021
Serum Enstitüsü, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği koronavirüs aşısının da üreticisi. Şirket, ABD'li Novavax firmasının aşısında da üretime geçmeye hazırlanıyor.
Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) January 21, 2021
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