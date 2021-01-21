Dünyanın en büyük aşı üreticisinde yangın

Dünyanın en büyük aşı üretim merkezi Serum Enstitüsü'nde çıkan yangında ölü veya yaralı yok. Kaynaklar aşılara da bir zarar gelmediğini aktardı.

Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Serum Enstitüsü'nde yangın çıktı.

Ülkenin batısında bulunan şirkete yakın bir kaynak, yangının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretimine zarar vermediğini aktardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi, ölü veya yaralı olmadığı belirtildi.

Maharashtra: Fire breaks out at Terminal 1 gate of Serum Institute of India in Pune. More details awaited. pic.twitter.com/RnjnNj37ta — ANI (@ANI) January 21, 2021

​Serum Enstitüsü, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği koronavirüs aşısının da üreticisi. Şirket, ABD'li Novavax firmasının aşısında da üretime geçmeye hazırlanıyor.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

pic.twitter.com/4h92dx9WTO — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) January 21, 2021

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