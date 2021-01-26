Yapay döllenme yoluyla dünyaya gelen aslan yavrusu Simba'dan yeni görüntüler

Singapur'da yapay dölleme yoluyla dünyaya gelen aslan yavrusu Simba'nın yeni görüntüleri paylaşıldı. Annesi Kayla ve yetkililerin bakımını üstlendiği yavru Simba'nın paylaşılan görüntülerde sağlıklı olduğu görülüyor.

Ekim 2020'de Singapur'da yapay döllenme yoluyla dünyaya gelen aslan yavrusu Simba'nın yeni görüntüleri yetkililer tarafından paylaşıldı. Görüntülerde yavru Simba'nın ve annesi Kayla'nın sağlıklı ve neşeli olduğu görülüyor.

Ülke ve bölge için bir ilk olduğu bilinen yapay döllenme projesinin sonucunda dünyaya gelen aslan yavrusu Simba'nın yeni paylaşılan görüntülerinde sağlıklı ve mutlu olduğu görülüyor.

Disney'in "Aslan Kral" filmindeki ana karakterin adını taşıyan Singapur'un yeni yavrusu Simba, yaşlı bir Afrika aslanının spermiyle tasarlandı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, ismini aynı animasyon filminden alan baba Mufasa'nın sağlık durumunun kötüleştiğini ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ekim ayında doğan Simba'nın annesi Kayla ve hayvanat bahçesi görevlileri tarafından bakımının yapıldığını belirten yetkililer, yavru aslanın "sağlıklı ve meraklı" olduğu bilgisini paylaştılar.

S'pore Zoo welcomes male lion cub 'Simba', only son of 20-year-old lion 'Mufasa' https://t.co/ahLIqmZNXh pic.twitter.com/vvE3s0wtM6 — Mothership.sg (@MothershipSG) January 26, 2021

​Aslanların yapay döllenme yoluyla gebe kalmasının nadir olarak görüldüğü biliniyor. Uygulama ilk kez 2018'de Güney Afrika'da başarıyla gerçekleştirilmiş ve bu döllenme sonucunda iki yavru dünyaya gelmişti.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre, vahşi doğadaki aslan popülasyonu son 20 yılda yüzde 40'tan fazla bir düşüş yaşadı ve dünya üzerinde yaklaşık 23 bin ila 39 bin yetişkin aslanın kaldığı iddia ediliyor.