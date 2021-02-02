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    Hindistan'da çiftçilerin 26 Ocak Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği Traktör Yürüyüşü'nün Bangalore ayağından bir sahne

    Twitter, Hindistan'da hükümeti sarsan çiftçi protestolarıyla bağlantılı 250 hesabı engelledi

    © REUTERS / SAMUEL RAJKUMAR
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'da liberal tarım yasasına karşı çiftçi protestolarıyla başı dertteki Başbakan Modi'nin talebine boyun eğen Twitter, 250 hesabı engelledi. Hindu milliyetçisi hükümetin 'kamu düzenine vahim tehdit' iddiasını dikkate alan Twitter, "Uygun kapsamlı talepte bulunulursa, belirli bir ülkede belirli içeriğe erişimi durdurmak gerekebilir" dedi.

    Hindistan'da Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarının büyük şirketler lehine tarım sektörünü liberalleştiren yasasına karşı aylardır protesto düzenleyen çiftçiler, Twitter darbesi yedi.

    26 Ocak Cumhuriyet Bayramı'nda Traktör Yürüyüşü düzenleyen çiftçiler, başkent Delhi'de polis ablukasını yıkarak Kızıl Kale'ye girdiğinde, eylemle ilgili manipülasyon ve dezenformasyon gerekçesiyle 550 hesabı askıya alan Twitter, yine Modi hükümetinin taleplerine boyun eğdi. 

    'Kamu düzenine vahim tehdit oluşturdukları' gerekçesiyle

    Twitter'da biri önemli bir haber dergisine, çoğu çiftçi örgütlenmelerine ait yaklaşık 250 hesap geçici olarak engellendi. 

    Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Teknoloji Bakanlığı kaynağı, hükümetin sosyal medya devinden yaklaşık 250 hesaba karşı 'kamu düzenine vahim tehdit oluşturdukları' gerekçesiyle harekete geçmesini istediğini belirtti. 

    Pazartesi öğleden sonra engellenen yaklaşık 250 hesap birkaç saat sonra yeniden açıldı. 

    26 Ocak'ta Delhi'de Kızıl Kale baskınıyla sonuçlanan eylemde en az bir çiftçi ölürken, 300'den fazla polisin yaralandığı, 200 çiftçinin gözaltına alındığı belirtilmişti

    Gazeteciler, aydınlar, muhalif liderler de engelleme kapsamında

    Gözaltına alınanlar arasında Karavan dergisinin muhabiri de var. 

    Twitter'ın geçici engellemesi, Karavan dergisi, Aam Aadmi partisi, Hindistan Komünist Partisi, Kisan Ekta Morcha hareketinden muhalefet liderleri, bir aktör ve bir ekonomisti de hedef aldı. 

    Twitter sözcüsü, engellemeyi, "Uygun kapsamlı bir talepte bulunulursa, belirli bir ülkede belirli içeriğe erişimi zaman zaman durdurmak gerekebilir" diye savundu. 

    'Çiftçileri desteklemekten başka bir şey yapmadılar'

    Çiftçi hareketinin sözcüsü ise 'engellenen hesapların yanlış hiçbir şey yapmadığını, sadece aylardır devam eden protestoları desteklediğini' söyledi.

    Karavan dergisinin genel yayın yönetmeni Vinod K Jose, 'haberlerinin yayımlanmasını önlemeye çalışan yetkililerin hedef gözeten saldırılarının uzun listesine Twitter engellemesinin de eklendiğini' dile getirdi.

    'George Orwell'in 1984 romanı gibi'

    Sınır Tanımayan Gazeteciler de 'şoke edici bir aleni sansür vakası' tepkisini göstererek "Bu engelleme emrini vererek İçişleri Bakanlığı çiftçi protestolarıyla ilgili kendi anlatısını dayatmak isteyen Orwellyen bir Hakikat Bakanlığı gibi davranıyor" dedi. 

    Modi hükümetinin sık sık başvurduğu internet hizmetlerini kapatma yöntemi, 26 Ocak'taki Traktör Yürüyüşü'nde başkent Delhi'de de devreye sokulmuştu.

    Sınır Tanımayan Gazeteciler'in 2020 basın özgürlüğü endeksinde Hindistan 180 ülke arasında 142. sırada. 

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