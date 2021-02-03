Çin’de internet kullanıcılarının sayısı 1 milyara ulaştı

Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi'nin (CNNIC) anketine göre, dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de aktif internet kullanıcı sayısı 1 milyara ulaştı. Bu sayı, dünya genelindeki kullanıcı sayısının 5'te 1'i anlamına geliyor.

CNNIC'nin yaptığı ankete göre, Çin'de aktif internet kullanıcı sayısı dünya genelindeki sayının 5'te 1'ine tekabül eden 1 milyar rakamına ulaştı. Bu popülasyonun yüzde 30'dan azının aylık gelirinin 5 bin yuandan (774 dolar) fazla olduğu belirtiliyor.

Yayınlanan raporda, 20 yaş altı ve 50 yaş üstü kullanıcı sayısının önemli ölçüde arttığı bilgisi paylaşıldı. Online satışlarda ise 2020 yılında yüzde 10.9 artışla 1.8 trilyon dolar ciro gözlemlendi.

Dünyanın en büyük e-ticaret pazarı

Bu rakamlar Çin'in 2013'ten itibaren art arda 8 yıl 'dünyanın en büyük online perakende alışveriş pazarı' ünvanını elinden bırakmadığı anlamına geliyor.

2020 yılında ortaya çıkan Kovid-19 salgınına rağmen gerçekleşen bu artışta, Çin'in salgını erken kontrol altına almasının etkili olduğu düşünülüyor.

Raporda ayrıca online canlı yayın gücünün gelişme göstererek satış rakamlarında büyük bir alanı kapladığı belirtildi. Gerçekleşen satışların yüzde 66.2'sinin canlı yayın satışlarında gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.