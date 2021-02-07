Japonya’da kuş gribi alarmı: 410 bin tavuk öldürülecek

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun öldürüleceği açıklandı.

Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden tavukların "itlaf edilme" işlemi için yardım istediğini duyurdu.

Danimarka'da da vizonlar öldürülmüştü

Öte yandan Danimarka’da da Koronavirüs mutasyonu endişesiyle 15 milyon vizon öldürülmüş ve çeşitli yerlere gömülmüştü.

Yeterince derine gömülemeyen vizonların vücutlarının toprak altında şişerek yer yüzüne çıktığı görülmüştü.