Çin'de bir gazeteci, 'ajanlık' şüphesiyle tutuklandı

Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) için çalışan Çin doğumlu Avustralyalı gazeteci Cheng Lei, ajanlık suçlamasıyla tutuklandı.

Avustralya hükümeti, 6 aydır gözaltında bulunan Cheng için 'uluslarlarası normlara uyan bağımsız bir soruşturma komitesi kurulması' çağrısında bulunmuştu ancak bu talep Çin makamları tarafından gerçekleştirilmemişti.

Çin ile Avustralya arasında yaşanan siyasi gerilimde, ülkede bulunan son iki Avustralyalı gazeteci de ekim ayında Cheng hakkında sorgulanmıştı.

CGTN'de yayınlanan 'BizAsia' programını sunan Cheng, Çin'de gazeteciliğe başlamadan önce finans alanında çalışıyordu.

Cheng'in iki çocuğu olduğu ve çocuklarının şu anda Avustralya'da diğer aile üyeleriyle birlikte olduğu öğrenildi.