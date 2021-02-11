Hindistan'da haftada 4 gün mesai seçeneği geliyor

Çiftçilerin tarım sektörünü liberalleştiren yasayı aylardır protesto ettiği Hindistan'da yeni çalışma yasası kapsamında çalışma günü sayısında esneklik yapılması planlanıyor.

Hazırlıklarında sona gelinen yeni yasa, iş verenlere haftada 5-6 yerine 4 gün mesai seçeneği sunma imkanı verecek. Ancak 4 günlük mesai, işçilerin günde 8 saat yerine 12 saat çalışma zorunluluğunu da beraberinde getirecek. Haftada 48 saat mesai sınırı ise korunacak.

Yerel basının aktardığına göre basın toplantısı düzenleyen Çalışma Bakanlığı yetkilisi Apurva Çandra, birçok işvereninin haftada 4 gün mesai seçeneğiyle ilgilendiğini söyledi. Çandra'nın verdiği bilgilere göre 4 gün mesaiyi seçen işyerlerindeki çalışanlar 3 gün üst üste izin yapabilecek.

Yeni çalışma yasası kapsamında işçilere ücretsiz check-up imkanı sunulması da planlanıyor.

New labour codes to allow 4-day work week https://t.co/IAIBFavfcX #Employees State Insurance Corporation #Flexibility of Working Days #Free Medical Check-ups #Labour Codes #New Labour Codes #Occupational Safety - Health and Working Conditions Code 2020 — Civil Service India (@CivilserviceInd) February 11, 2021

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