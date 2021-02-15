Japon firmaların yarısından fazlası Olimpiyat Oyunları için erteleme veya iptal istiyor

Japonya'da koronavirüs pandemisi ve Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori'nin cinsiyetçi ifadeleri sonrasında istifa etmesinin ardından etkinliğin geleceği ile ilgili tartışmalar sürüyor. Yapılan son ankete göre, ev sahibi firmaların yarısından fazlası olimpiyat oyunlarının ertelenmesini veya iptal edilmesini istiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sene ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz'da gerçekleşmesi planlanıyor. Ancak pandeminin seyrinin devam etmesi ve komite başkanı Yoshiro Mori'nin cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle ülkede olimpiyat oyunlarının geleceği tartışılmaya devam ediliyor.

Japonya'daki düşünce kuruluşu Tokyo Shoko Research'in 1-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, ev sahibi firmaların yüzde 56'sı oyunların bu yıl iptal edilmesini ya da ertelenmesini istiyor.

Tokyo 2020'nin zamanında ve planlandığı gibi yapılmasını destekleyen firmaların oranı ise yaklaşık yüzde 7.7'de kaldı. Bu oran, bir önceki ankette ise yüzde 22.5'di.

Yüzde 20'lik bir kısım ise sınırlı seyirciye izin verilmesi yönünde görüş belirtirken, yüzde 17'si oyunların seyircisiz düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

11 binin üzerinde firma ile temasa geçilerek yapılan ankete katılanların yüzde 70'i ise iptal veya ertelemenin kazançlarını etkilemeyeceğini ifade etti.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, geçen ay yaptığı açıklamada, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemeye kararlı olduklarını bildirmişti.