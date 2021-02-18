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    Seiko Hashimoto

    Tokyo Olimpiyat Komitesi’nin yeni başkanı belli oldu: Göreve geçmişteki taciz iddiaları nedeniyle özür dileyerek başladı

    © REUTERS / POOL
    Asya & Pasifik
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    Cinsiyetçi söylemleri nedeniyle tepki çekmesinin ardından özür dileyip istifa eden Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoshiro Mori'nin yerine eski atlet Seiko Hashimoto seçildi. 2014'te Japon erkek artistik patenci Daisuke Takahashi'ye cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarıyla ilgili konuşan Seiko, görevini 'pişman olduğunu söyleyerek' devraldı.

    Önceki başkan Mori Yoşiro'nun, kadınları hedef alan ifadelerinin tepki çekmesi sonrası istifa etmesinin ardından başkanlığa 56 yaşındaki kadın siyasetçi ve eski atlet Seiko Haşimoto seçildi.

    Kabine üyeliği ve Olimpiyat Bakanlığından istifasını sunan Seiko, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Suga Yoşihide'nin yeni görevinde kendisine destek verdiğini söyledi.

    Seiko, komite yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan, Canon Başkanı Mitarai Fujio'nun başkanlığındaki 8 kişilik seçici kurulun kendisine yaptığı teklifi kabul ettiğini belirtti.

    Kyodo ajansına göre, Seiko'dan boşalan Olimpiyatlar Bakanı koltuğuna ise iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Marukawa Tamayo getirilecek.

    Taciz iddiaları hakkında açıklama

    Seiko ayrıca görevi devralırken, 7 yıl önce gündeme geldiği taciz iddialarına ilişkin de konuştu. Ağustos 2014'te, Japon erkek artistik patenci Daisuke Takahashi'ye cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarına karışan Seiko, özür dileyerek "Hem o zaman hem de şimdi, bu davranışımdan dolayı pişmanım" dedi. 

    Haftalık dergi Shukan Bunshun, Soçi Kış Olimpiyatları'nın kapanışının ardından atlet Seiko ve Daisuke'nin bir partide dans ettiğini gösteren fotoğraflarını yayımlamıştı. Haberde ise evli olan Seiko'nun Daisuke'i bariz direnme girişimlerine rağmen birkaç kez öptüğünü iddia ediyordu. Seiko iddiaları yalanlarken, Daisuke de sarhoş olduğu bu anlardan utanç duyduğunu ancak taciz edildiğini düşünmediğini açıklamıştı. 

    Seiko bu tartışmalara rağmen, büyük bir kısım tarafından da ülkenin erkek egemen siyasi hayatında bir öncü olarak görülüyor. 1984 ile 1996 yılları arasında 7 kez olimpiyatlara katılan Haşimoto, 4 kez kış oyunlarında sürat pateni ve 3 defa yaz oyunlarında pist bisikleti alanında ülkesini temsil etmişti. Haşimoto, Fransa'da düzenlenen 1992 Albertville Kış Oyunları'nda 1500 metre sürat pateninde bronz madalya kazanmıştı. Seiko, bu kulvarda madalya kazanan ilk Japon kadın olmuştu. 

    Parlamento üyelerine doğum izninin yolunu açtı

    Siyasi kariyerine 1995'te başlayan Seiko, 2019'da Kadının Güçlendirilmesi ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı görevine getirilmişti.

    2016'da iktidar partisinin üst meclis toplantısının ilk kadın başkanı olan Seiko, 2000 yılında doğum yaptığı için meclis toplantısına katılmaması parlamentonun ilk kez üyelerine doğum izni vermesi ile sonuçlanmıştı.

    Mori özür dilemişti

    Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Yoshiro Mori, "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." diye konuşmuştu.

    Japonya Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine yönelik Yoshiro Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

    Yoshiro Mori, ifadeleri sonrası Kyodo ajansına yaptığı değerlendirmede, "Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu." şeklinde görüş belirtmişti. 

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